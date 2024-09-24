Сквернялис планирует обращение в прокуратуру в связи с участком Ландсбергене

„Я думаю, что у парламента на это и времени нет. Желание, может, и было бы. Но, я думаю, должна подключиться Генпрокуратура и говорить о защите общественного интереса“, – сказал Сквернялис.

„Если участок был выделен для нужд общества и государственной школы, а потом оказался в частных руках, если вместо равномерного расширения инфраструктуры города, делают и дороги, и все для строительства частной школы, то это уже случай, которым должна заниматься Генпрокуратура“, – заметил он.

Поэтому, по его словам, если правящие не поддержат расследование этого вопроса в Антикоррупционной комиссии, то будет составлено обращение в прокуратуру.