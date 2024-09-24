Сквернялис планирует обращение в прокуратуру в связи с участком Ландсбергене

„Я думаю, что у парламента на это и времени нет. Желание, может, и было бы. Но, я думаю, должна подключиться Генпрокуратура и говорить о защите общественного интереса“, – сказал Сквернялис.
„Если участок был выделен для нужд общества и государственной школы, а потом оказался в частных руках, если вместо равномерного расширения инфраструктуры города, делают и дороги, и все для строительства частной школы, то это уже случай, которым должна заниматься Генпрокуратура“, – заметил он.
Поэтому, по его словам, если правящие не поддержат расследование этого вопроса в Антикоррупционной комиссии, то будет составлено обращение в прокуратуру.
„Посмотрим, какие решения будет принимать Антикоррупционная комиссия. Если будет как всегда, потому что они в большинстве, то мы обратимся в прокуратуру“, – подчеркнул он.
Член демократического союза „Во имя Литвы“ Альгирдас Стончайтис сказал, что Антикоррупционная комиссия, которую он возглавляет, в среду будет решать, начать ли расследование в связи с участком, на котором построена школа Аустеи Ландсбергене в Калненай.
Староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что намерен поддержать расследование в Антикоррупционной комиссии.
Издание Lietuvos rytas сообщило, что на месте, где в Калненай построена частная школа Аустеи Ландсбергене, был участок, на котором планировали строить детский сад, школу и спортивный стадион. Сообщается, что в 2018 г. Вильнюсский муниципалитет и Национальная земельная служба в срочном порядке приняли соответствующие решения и изменили детальный план, изменив назначение участка. После этого появилась возможность построить на нем частную школу. Lietuvos rytas сообщает, что в то время решения принимали связанные с Ландсбергене люди.
Кроме того, по данным Lietuvos rytas, в школу в Калненай инвестировал и BaltCap Infrastructure Fund, принадлежащий BaltCap. Деньги на этот проект выделил и муниципалитет – создал инфраструктуру.