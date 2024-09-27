Сквернялис оценил предложение объявить Компартию Литвы преступной организацией

„Я думаю, что это поиск искусственного врага, причем очень неудачный. Да, есть люди, которые были обязаны быть членами этой партии, потому что они просто не могли занимать должность (...). Были чиновники среднего звена или сотрудники, которые либо должны были быть членами этой партии, либо просто не могли там себя реализовать и делать карьеру“, - сказал С. Сквернялис Žinių radijas.