2024.09.24 10:44

Сквернялис: часть молодых людей не может стать полицейскими, потому что не проходит тест на наркотики

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Часть молодых людей не может стать полицейскими, потому что не проходит тест на наркотики, заявил глава демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.

„Одна из проблем - они не проходят тест на наркотики. Так вот тот призыв к легализации наркотиков делает детей подверженными наркотикам“, – сказал Сквернялис в понедельник в интервью на LRT.

Политик также подтвердил, что часть молодых людей не может устроиться в полицию или служить в армии из-за нестабильной психики или сложного психологического состояния.

„Это две основные причины, по которым молодые люди не могут служить в армии и работать в системе МВД“, – сказал экс-премьер.

По данным Департамента полиции, в Литве не хватает 1400 или 18% полицейских.

Сейчас молодые люди, которые хотят служить в полиции могут сделать это тремя способами: окончить Литовскую школу полиции, окончить бакалавриат права и полиции в университете им. М.Рёмериса или окончить вводные курсы, которые организует Литовская школа полиции.

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