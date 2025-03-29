Сквер в Науйининкай обойдется Вильнюсу более чем в 1 млн евро

Муниципальная компания Vilnius Development Company на прошлой неделе во второй раз объявила тендер на подрядную деятельность — предварительная стоимость работ теперь увеличена на 8,4 % до 1,03 млн евро без учета НДС, сообщила компания BNS. Об этом было сообщено после объявления о том, что победитель конкурса на работы стоимостью 0,95 млн евро проходившего в октябре прошлого года отказался подписывать договор.