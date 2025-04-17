Скульптуру "Портал" переносят в центр столицы

„Перемещая „Портал“ на Ратушную площадь, мы символически открываем сердце города для всех – независимо от того, где они живут. Я надеюсь, что люди будут не только останавливаться здесь, но и встречаться – пусть даже только через экран“, - цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Автор идеи портала Бенедиктас Гилис подчеркивает, что такое перемещение лучше раскроет облик города.

„Сеть скульптур „Порталов“ – это мост к единому миру и приглашение для людей со всего мира встретиться, несмотря на границы, ярлыки и предрассудки. Сообщества Дублина, Люблина и Филадельфии с нетерпением ждут возможности соединиться с сердцем Вильнюса через скульптуры своих городов“, - сказал Б. Гилис.