Скульптура Портал будет стоять на новом месте: вильнюсцев приглашают на церемонию открытия

Церемония открытия портала состоится 17 апреля, в 18 ч. Участников церемонии ждут художественные выступления танцевальных коллективов.
Мэр города Валдас Бенкунскас сказал: „Вильнюс всегда был открытым для мира городом – это показывает и наша история. Мы город и община, которая призывает творить вместе. Мы переносим Портал на Ратушную площадь, символически открывая сердце для всех – независимо от того, где они живут. Я надеюсь, что люди перед Порталом не только будут останавливаться, но и будут встречаться – пусть через экран“.
Автор идеи Порталов Бенедиктас Гилис сказал, что на новом месте портал лучше раскроет лицо города.
„Сеть Порталов – это мост к единому миру и приглашение людей к встречам (...). Жителю Люблина, Дублина и Филадельфии с нетерпением ждут соединения с сердцем Вильнюса через Порталы“, – заметил он.
Сейчас Portals Organization устанавливает еще три скульптуры, которые свяжут Вильнюс с тремя новыми странами. Планируется установка Портала и в Украине.