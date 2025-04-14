Скульптура Портал будет стоять на новом месте: вильнюсцев приглашают на церемонию открытия

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал: „Вильнюс всегда был открытым для мира городом – это показывает и наша история. Мы город и община, которая призывает творить вместе. Мы переносим Портал на Ратушную площадь, символически открывая сердце для всех – независимо от того, где они живут. Я надеюсь, что люди перед Порталом не только будут останавливаться, но и будут встречаться – пусть через экран“.