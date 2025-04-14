2025.04.14 15:30

Скульптура Портал будет стоять на новом месте: вильнюсцев приглашают на церемонию открытия

 
ru.DELFI.lt
Portalas
Portalas
ФОТО: Saulius Žiūra | Vilniaus miesto savivaldybė

Популярную скульптуру Портал с железнодорожного вокзала перенесли в исторический центр, на Ратушную площадь. Здесь он продолжит свою миссию объединения городов и культур.

Церемония открытия портала состоится 17 апреля, в 18 ч. Участников церемонии ждут художественные выступления танцевальных коллективов.

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал: „Вильнюс всегда был открытым для мира городом – это показывает и наша история. Мы город и община, которая призывает творить вместе. Мы переносим Портал на Ратушную площадь, символически открывая сердце для всех – независимо от того, где они живут. Я надеюсь, что люди перед Порталом не только будут останавливаться, но и будут встречаться – пусть через экран“.

Автор идеи Порталов Бенедиктас Гилис сказал, что на новом месте портал лучше раскроет лицо города.

„Сеть Порталов – это мост к единому миру и приглашение людей к встречам (...). Жителю Люблина, Дублина и Филадельфии с нетерпением ждут соединения с сердцем Вильнюса через Порталы“, – заметил он.

Сейчас Portals Organization устанавливает еще три скульптуры, которые свяжут Вильнюс с тремя новыми странами. Планируется установка Портала и в Украине.

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