Скончался журналист и писатель Альгимантас Чекуолис

Эту информацию порталу lrt.lt подтвердил сын покойного Юстас Чекуолис.

Delfi напоминает, что последние годы жизни Чекуолис провел в доме престарелых в Тракай. В интервью, которое он да пару лет назад, Альгимантас рассказал, почему поселился в „пансионате“.

„Места достаточно было и в Вильнюсе. У меня есть первый этаж в районе улицы Чюрлёне (Чюрлениса), с садом. Мы жили с сыном Юстасом и невесткой. Отлично ладили. Никто меня не выгонял.

Я сам решил переехать из моего дома сюда, ближе к озерам и природе. Юстас показывал, какие есть места, где можно жить и получать необходимую помощь, в которой я, признаюсь, нуждаюсь. Я объехал несколько мест и сделал выбор.