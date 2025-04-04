2025.04.04 11:15

Скончался журналист и писатель Альгимантас Чекуолис

 
ru.DELFI.lt
Algimantas Čekuolis
Algimantas Čekuolis
ФОТО: Delfi, Vida press nuotr.

4 апреля ушел из жизни известный журналист, автор 22 книг Альгимантас Чекуолис. Ему было 93 года.

Эту информацию порталу lrt.lt подтвердил сын покойного Юстас Чекуолис.

Delfi напоминает, что последние годы жизни Чекуолис провел в доме престарелых в Тракай. В интервью, которое он да пару лет назад, Альгимантас рассказал, почему поселился в „пансионате“.

„Места достаточно было и в Вильнюсе. У меня есть первый этаж в районе улицы Чюрлёне (Чюрлениса), с садом. Мы жили с сыном Юстасом и невесткой. Отлично ладили. Никто меня не выгонял.

Я сам решил переехать из моего дома сюда, ближе к озерам и природе. Юстас показывал, какие есть места, где можно жить и получать необходимую помощь, в которой я, признаюсь, нуждаюсь. Я объехал несколько мест и сделал выбор.

Сначала планировал провести здесь лето, но потом передумал: буду здесь, сколько надо“, – сказал Чекуолис.

Живя там, он издал книгу „Деревянная маска. Моя настоящая история“.

Чекуолис родился в семье учителей, рос в Ширвинтос. Учился в Укмерге и Вильнюсе, затем в Москве в литературном институте имени М.Горького. Чтобы избежать ссылки, учился в СССР.

В 1953–1964 гг. работал на рыболовных судах, написал несколько книг. В 1964–1967 гг. работал переводчиком в представительстве рыбной промышленности CССР на Кубе, с 1968 г. – журналистом за границей: в Канаде, Португалии, Испании. Cотрудничал с КГБ за границей.

В 1986–1992 гг. был главным редактором еженедельника „Родной край“ (Gimtasis kraštas), активно участвовал в деятельности Саюдиса, был народным депутатом СССР.

С 1992 г. преподавал в Вильнюсском университете, а в 1995–2016 гг. был ведущим популярной телепередачи Popietė su Algimantu Čekuoliu ( „Пополудни с Альгимантасом Чекуолисом“).

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