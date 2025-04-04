Скончался журналист и писатель Альгимантас Чекуолис

Эту информацию порталу lrt.lt подтвердил сын покойного Юстас Чекуолис.
Delfi напоминает, что последние годы жизни Чекуолис провел в доме престарелых в Тракай. В интервью, которое он да пару лет назад, Альгимантас рассказал, почему поселился в „пансионате“.
„Места достаточно было и в Вильнюсе. У меня есть первый этаж в районе улицы Чюрлёне (Чюрлениса), с садом. Мы жили с сыном Юстасом и невесткой. Отлично ладили. Никто меня не выгонял.
Я сам решил переехать из моего дома сюда, ближе к озерам и природе. Юстас показывал, какие есть места, где можно жить и получать необходимую помощь, в которой я, признаюсь, нуждаюсь. Я объехал несколько мест и сделал выбор.
Сначала планировал провести здесь лето, но потом передумал: буду здесь, сколько надо“, – сказал Чекуолис.
Живя там, он издал книгу „Деревянная маска. Моя настоящая история“.
Чекуолис родился в семье учителей, рос в Ширвинтос. Учился в Укмерге и Вильнюсе, затем в Москве в литературном институте имени М.Горького. Чтобы избежать ссылки, учился в СССР.
В 1953–1964 гг. работал на рыболовных судах, написал несколько книг. В 1964–1967 гг. работал переводчиком в представительстве рыбной промышленности CССР на Кубе, с 1968 г. – журналистом за границей: в Канаде, Португалии, Испании. Cотрудничал с КГБ за границей.
В 1986–1992 гг. был главным редактором еженедельника „Родной край“ (Gimtasis kraštas), активно участвовал в деятельности Саюдиса, был народным депутатом СССР.
С 1992 г. преподавал в Вильнюсском университете, а в 1995–2016 гг. был ведущим популярной телепередачи Popietė su Algimantu Čekuoliu ( „Пополудни с Альгимантасом Чекуолисом“).