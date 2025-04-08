Скончался второй пострадавший от пожара в Северной Македонии, доставленный на лечение в Литву

Смерть мужчины подтвердила в понедельник вечером советник министра здравоохранения Ирмина Фролова-Милашене.
„Умер и второй. Их обоих доставили в критическом состоянии“, – сообщила советник министра, добавив, что шансов выжить в таком состоянии мало.
По словам советника, третий македонец, пострадавший при пожаре, все еще находится на лечении в каунасской больнице Kauno klinikos, еще один после выздоровления уже вернулся на родину.
Первый македонец в критическом состоянии, находившийся на лечении в Вильнюсе, скончался в пятницу.
Напомним, что 16 марта в одном из ночных клубов Северной Македонии вспыхнул сильный пожар, который унес жизни десятков людей. В различные больницы страны были госпитализированы более 150 человек.
После того как было решено перевезти пострадавших на лечение в другие европейские страны, днем 17 марта четверо человек были доставлены на лечение в Литву.