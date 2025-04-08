Скончался второй пострадавший от пожара в Северной Македонии, доставленный на лечение в Литву

Смерть мужчины подтвердила в понедельник вечером советник министра здравоохранения Ирмина Фролова-Милашене.

„Умер и второй. Их обоих доставили в критическом состоянии“, – сообщила советник министра, добавив, что шансов выжить в таком состоянии мало.

По словам советника, третий македонец, пострадавший при пожаре, все еще находится на лечении в каунасской больнице Kauno klinikos, еще один после выздоровления уже вернулся на родину.

Первый македонец в критическом состоянии, находившийся на лечении в Вильнюсе, скончался в пятницу.