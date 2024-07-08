Скончался сын мэра Висагинаса

„Сегодня мы лишились части нашей жизни, части самих себя – ушел наш дорогой сын, наш ангел, Арвидас Галагуз (3 июня 1998 – 8 июля 2024).“

Мэр сообщил, что прощание состоится в ритуальном зале костела Св. Апостола Павла (ул. Сантарвес, 1), 10 июля, в среду, с 16.00 до 20.00 ч., 11 июля, в четверг, с 9.00 до 11.00 ч.), а заупокойная служба состоится 11 июля, в 11.00 ч. Похороны состоятся на Висагинском кладбище.