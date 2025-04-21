Скончался Папа Римский Франциск: Литва выражает соболезнования

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас написал, что эта смерть является большой утратой для Католической церкви и всей католической общины Литвы и мира. „Понтификат Папы Франциска запомнится как служение и забота о самых слабых и уязвимых, как искреннее стремление создать Церковь, которая встречает и приветствует, дом для всех и каждого. Папа Франциск считал пребывание среди людей пастырским долгом, и его послание о сострадании, мире и социальной справедливости вдохновляло миллионы людей по всему миру.
Жители Литвы всегда будут с особой теплотой вспоминать его визит в нашу страну в 2018 году. Это был не только исторический момент, но и глубокий духовный опыт, укрепивший веру, единство и надежду.
Мы скорбим вместе с католиками всего мира и всеми теми, кому была дорога миссия Святейшего Отца. „Пусть его наследие — свидетельство веры, любви и милосердия — даст нам надежду и силу“, — написал он.
К соболезнованиям присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа. „Мир потерял стойкого глашатая мира и справедливости, защитника всех людей, который не обращал внимания ни на культурные, ни на социальные, ни на политические различия и разногласия, заботился о каждом человеке в мире. В лице Папы Франциска каждый человек доброй воли потерял мудрого и близкого друга, вдохновляющего учителя, пример благородного и радостного служения, отца, который заботился обо всем человечестве как о единой большой семье“.
Мы всегда будем благодарны Папе Франциску за его незабываемый визит в Литву в 2018 году. Это был настоящий подарок Литве, которая отмечала свое столетие. Мы никогда не забудем молитву Папы Римского в Вильнюсе у памятника жертвам оккупации, в которой он молился о том, чтобы Литва стала маяком надежды, оставалась приверженной борьбе с несправедливостью. Мы благодарны Папе Франциску за то, что, чутко поразмыслив над историей Литвы, которая много пережила, призвал литовцев вернуться к своим корням и защитить свою национальную идентичность, которая, по его словам, является настоящим сокровищем. Вспоминая свое личное общение с Папой Франциском, я могу сказать, что понтифик был, прежде всего, очень человечным священником, епископом и Папой. Папа излучал оптимизм, радость и душевное спокойствие.
В ходе бесед стало очевидно, что, хотя лидер Церкви полон мудрости тысячелетия христианства, его внимание сосредоточено на сегодняшнем мире и современном человеке. Общаясь с Папой Франциском, чувствовалась теплота и близость, доброта и сердечность этого простого человека, но необычайно глубокой личности“, — написал он в социальной сети.
Тяжелая новость тронула и Роберта Шаркницкаса, который написал, что он был человеком, чье сердце билось для всех — для бедных, для забытых, для безмолвных голосов земли. „Папа Франциск напомнил нам, что истинная сила заключается в милосердии, а истинная вера — в любви к ближнему. Его слова вдохновляли, успокаивали и направляли — не только католиков, но и всех, кто ищет света в этом сложном мире“.
„Сегодня утром (в 8.35 по литовскому времени) Папа Франциск, епископ Римский, вернулся в дом Отца“, — говорится в заявлении кардинала Кевина Фаррелла, опубликованном Ватиканом на его канале в Telegram. Глава Католической церкви скончался в резиденции Ватикана Casa Santa Marta, сообщила служба новостей Ватикана. „Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви“, — сказал кардинал С. Фаррелл. О смерти Франциска было объявлено спустя день после его появления на площади Святого Петра. Тогда Папа пожелал тысячам верующих „счастливой Пасхи“. „Да пребудет мир со всеми“, — написал он.
Саулюс Сквернялис также поделился своей скорбью в связи с этой новостью. „Сегодня чрезвычайно печальный день для всей Католической Церкви и сообщества верующих во всем мире. Мы скорбим о смерти Папы Франциска.
Я очень хорошо помню визит понтифика в Литву. Он был невероятно теплой, скромной, но в то же время сильной личностью, вдохновившей долгожданные перемены в Католической церкви. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как пример простого, скромного и сострадательного церковного лидера, рядом с которым каждый чувствовал себя важным, услышанным и неотъемлемым членом одной общины“, - написал С. Сквернялис.
Соболезнования также выразила Виктория Чмилите-Нильсен. „Буквально вчера Папа Франциск поздравил верующих с Воскресением. Жизнь хрупка. Папа Франциск любил Литву. Он рассказывал о своем очень памятном визите в Вильнюс, о сильной вере, мужестве и жертвенности литовского народа в борьбе за независимость. Пусть покоится с миром“, — пожелала политик.
В понедельник утром в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск, сообщил Ватикан. „Сегодня утром (в 8.35 по литовскому времени) Папа Франциск, епископ Римский, вернулся в дом Отца“, — говорится в заявлении кардинала Кевина Фаррелла, опубликованном Ватиканом на его канале в Telegram. Глава Католической церкви скончался в резиденции Ватикана Casa Santa Marta, сообщила служба новостей Ватикана. „Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви“, — сказал кардинал С. Фаррелл. О смерти Франциска было объявлено спустя день после его появления на площади Святого Петра. Тогда Папа пожелал тысячам верующих „счастливой Пасхи“.
18 февраля 2025 года. Ватикан объявил, что 88-летний Папа Франциск, госпитализирован, страдает пневмонией.
Находившийся в больнице понтифик был серьезно обеспокоен состоянием своего здоровья и торопился завершить незаконченные дела перед борьбой за преемника.