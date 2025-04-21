Скончался Папа Римский Франциск: Литва выражает соболезнования

К соболезнованиям присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа. „Мир потерял стойкого глашатая мира и справедливости, защитника всех людей, который не обращал внимания ни на культурные, ни на социальные, ни на политические различия и разногласия, заботился о каждом человеке в мире. В лице Папы Франциска каждый человек доброй воли потерял мудрого и близкого друга, вдохновляющего учителя, пример благородного и радостного служения, отца, который заботился обо всем человечестве как о единой большой семье“.

Мы всегда будем благодарны Папе Франциску за его незабываемый визит в Литву в 2018 году. Это был настоящий подарок Литве, которая отмечала свое столетие. Мы никогда не забудем молитву Папы Римского в Вильнюсе у памятника жертвам оккупации, в которой он молился о том, чтобы Литва стала маяком надежды, оставалась приверженной борьбе с несправедливостью. Мы благодарны Папе Франциску за то, что, чутко поразмыслив над историей Литвы, которая много пережила, призвал литовцев вернуться к своим корням и защитить свою национальную идентичность, которая, по его словам, является настоящим сокровищем. Вспоминая свое личное общение с Папой Франциском, я могу сказать, что понтифик был, прежде всего, очень человечным священником, епископом и Папой. Папа излучал оптимизм, радость и душевное спокойствие.