Скончался легендарный литовский контрабандист Вилюс Каралюс

Эту информацию порталу 15min подтвердил сын Каралюса.

После службы в полиции Каралюс стал одним из крупнейших организаторов контрабанды сигарет в Литве.

В 2022 г. Литовский апелляционный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. В деле за 2009-2010 гг. было 24 обвиняемых, в их числе и бывшие таможенники.

Согласно материалам дела, за два года в Литву и другие страны ЕС на грузовиках нелегально привезли сигареты на сумму более 10 млн. евро. Нелегально перевезли или пытались перевезти больше 84,6 млн. сигарет.

Выяснилось, что контрабандистам помогали таможенники, сообщается, что за разрешение на нелегальный ввоз сигарет им в общей сложности дали взятки на сумму больше 80 000 евро.