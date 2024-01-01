Скончался известный литовский театральный актер Дарюс Ракаускас

О смерти актера в социальной сети Facebook сообщили близкие.
"С глубокой скорбью сообщаю о смерти любимого Дарюса.
Приятели и близкие, проститься с Дарюсом можно в похоронном бюро Nutrūkusi styga в Вильнюсе 1 января в 17-21 ч. и 2 января в 9-21 ч.
Похороны состоятся 5 января на клайпедском кладбище Лебартай. Очень просим не приносить венки. Почтите память Дарюса одним цветком", – сообщила Л.Бучите.
Delfi напоминает, что Ракаускас на правах волонтера много лет помогал обществу инвалидов.
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