Скончался известный литовский актер Сигитас Якубаускас

Информацию о смерти актера Delfi подтвердил глава Государственного шяуляйского драматического театра Ауримас Жвинис.

„Я сам узнал об этом сегодня рано утром от близкого окружения Сигитаса. Больше ничего сказать не могу, мы не знаем, как проходят все процедуры. Все согласовываем, прошло немного времени – всего несколько часов, поэтому подробности мне неизвестны“, – сказал он.

Собеседник не скрывал, что это большая потеря для всей культуры Литвы.