Скончался известный литовский актер Сигитас Якубаускас

Информацию о смерти актера Delfi подтвердил глава Государственного шяуляйского драматического театра Ауримас Жвинис.
„Я сам узнал об этом сегодня рано утром от близкого окружения Сигитаса. Больше ничего сказать не могу, мы не знаем, как проходят все процедуры. Все согласовываем, прошло немного времени – всего несколько часов, поэтому подробности мне неизвестны“, – сказал он.
Собеседник не скрывал, что это большая потеря для всей культуры Литвы.
„Наша община скорбит, это была исключительная личность, необычный человек, заслуженный человек как в нашем театре, так и для каждого члена труппы в отдельности. Он был учителем и примером для многих из нас, авторитетом с большой буквы. Для нас это серьезная утрата“, – сказал Жвинис.
Известно, что у Якубаускаса было онкологическое заболевание.
Якубаускас родился в Пивашюнай (Алитусский район). Большую часть своей карьеры он провел в Шяуляйском драматическом театре, 8 лет преподавал в Шяуляйском университете.
Всего за свою жизнь Якубаускас создал 100 разных образов в спектаклях, важнейшие из них – Каин („Каин“, режиссер С.Варнас), Фигаро („Женитьба Фигаро“, режиссер Р.Вайткявичюс), Миколюкас („Дяди и их жены“, режиссер Р.Степонавичюте), Генрих IV („Генрих IV“, режиссер Р.Аткочюнас), Столяр, Черт, Пророк („Из духов жизни“, режиссер В.В.Ландсбергис).
Актер снимался также в кино и телесериалах.
В 1996 г. получил престижную награду „Христофора“.
В 2011 г. Якубаускас стал лауреатом правительственной премии культуры и искусства.
В 2023 г. он ушел из театра из-за онкологического заболевания. В последний год он с супругой жил в Кунигишкяй.
„Рак забрал у меня голос“, – сказал актер в интервью журналистам журнала Legendos.
Актер родился 15 апреля 1956 г в Пивашюнай.