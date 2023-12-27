Скончалась супруга легендарного литовского тренера Гарастаса

 
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Vladas Garastas
Vladas Garastas
ФОТО: Stop kadras
Скончалась супруга легендарного литовского тренера Владаса Гарастаса Ирена, сообщает портал Lrytas.lt.

Сообщается, что 92-летняя Гарастене скончалась в ночь со вторника на среду.

Портал Delfi выражает глубокие соболезнования Гарастасу и близким усопшей.

"Вечный покой. Бывшая спортсменка, педагог Ирена Гарастене (9 мая 1932 – 27 декабря 2023). В ночь на среду на 92-м году жизни в Петрашюнском отделении паллиативного ухода им. Казиса Гринюса внезапно скончалась бывшая спортсменка, педагог Ирена Гарастене", – сообщает журналист Видас Мачюлис.

Известный баскетбольный тренер Владас Гарастас навещал ее во вторник вечером и даже подумать е мог, что наутро ему сообщат о ее смерти. Она ушла в вечность, туда, куда пару месяцев назад ушла ее сестра Гражина Пранцкявичене, а в сентябре 2022 г. - скончавшийся в Германии ее сын Виргиниюс. Сына похоронили на Петрашюнском кладбище, где упокоится и его мать.

Ирена Алексюнайте (Гарастене) прожила в счастливом браке с Владасом Гарастасом 66 лет.

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