Скончалась супруга легендарного литовского тренера Гарастаса

Известный баскетбольный тренер Владас Гарастас навещал ее во вторник вечером и даже подумать е мог, что наутро ему сообщат о ее смерти. Она ушла в вечность, туда, куда пару месяцев назад ушла ее сестра Гражина Пранцкявичене, а в сентябре 2022 г. - скончавшийся в Германии ее сын Виргиниюс. Сына похоронили на Петрашюнском кладбище, где упокоится и его мать.