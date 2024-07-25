2024.07.25 07:38

Сколько продлится дождливая погода: приятные перемены не за горами

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг днем погоду в Литве обусловит холодный атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными. На востоке Литвы прогнозируют грозу. В большинстве районов будет 23–28, а на западе местами всего 20–22 градуса тепла.

В ночь на пятницу облака рассеются, но в первой половине ночи небольшие дожди местами еще пройдут. Наибольшая вероятность осадков на западе страны. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В пятницу днем также прогнозируют осадки. Небольшие дожди пройдут в большинстве районов страны, местами возможны грозы. Днем будет 23–28 градусов тепла.

В начале выходных будет суше и небольшой дождь пройдет лишь местами. Прекратятся грозы, отступит сильный ветер, погода в субботу будет летней.

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