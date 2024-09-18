Сколько еще продлится лето? Синоптики представили обновленный прогноз

„Литва останется в спокойной зоне антициклонов. Осадков не ожидается, будет тепло. Только ночи станут прохладнее, по ночам и утрам ожидается туман. С воскресенья на несколько дней похолодает, особенно по ночам. Будут ли по ночам заморозки на следующей неделе, пока неизвестно. А дожди и тепло будут держаться и на следующей неделе’’, - сказала синоптик.
В среду без дождя, будет 23-27°C, на Куршской косе 20-22°C.
В четверг без дождя, ночью будет 8-13°C, на Куршской косе 14-16°C, днем 21-26°C, прохладнее будет на севере страны и на Куршской косе.
В пятницу без дождя, ночью 7-12°C, на косе 13-15°C, днем 20-25°C, прохладнее будет на косе.
В субботу без дождя, ночью 7-11°C, на косе 12-15°C, днем 19-23°C, прохладнее будет у моря.
В воскресенье без дождя. Ночью будет 6-10°C, теплее на косе 12-15°C, днем 16-20°C, прохладнее будет на севере и у моря.
В понедельник без дождя. Ночью будет 4-9°C, у моря 10-12°C, днем 16-20°C, прохладнее будет на северо-востоке.
Во вторник без дождя. Ночью 3-8°C, у моря 9-11°C, днем 15-20°C, прохладнее будет на севере и северо-востоке страны.
В среду без дождя. Ночью будет 5-10°C, днем 19-23°C.