Сколько еще продержится весенняя погода: северный ветер принесет осадки и холод

Небо будет почти ясным. Местами появится тонкий слой облаков. Осадков не ожидается. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится западным. Температура будет почти как летом. Днем воздух прогреется до 15-20, только у моря будет 10-14 градусов тепла.

В пятницу антициклон ослабеет. Вероятность осадков останется небольшой. Днем усилится ветер до 7-12 м/с. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем в большинстве районов будет 13-18 градусов тепла, однако на севере и на востоке будет 9-12 градусов.