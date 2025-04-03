2025.04.03 06:57

Сколько еще продержится весенняя погода: северный ветер принесет осадки и холод

 
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Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления, поэтому особых перемен не ожидается.

Небо будет почти ясным. Местами появится тонкий слой облаков. Осадков не ожидается. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится западным. Температура будет почти как летом. Днем воздух прогреется до 15-20, только у моря будет 10-14 градусов тепла.

В пятницу антициклон ослабеет. Вероятность осадков останется небольшой. Днем усилится ветер до 7-12 м/с. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем в большинстве районов будет 13-18 градусов тепла, однако на севере и на востоке будет 9-12 градусов.

В выходные усилится северный ветер. Он принесет не только осадки, но и значительное похолодание.

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