Сказочная рождественская елка в Шяуляй: 13-метровая зеленая красавица подарена жителями города

Церемония зажжения елки в самом сердце Шяуляй началась с захватывающего музыкально-светового шоу ритм-группы Ritmas kitaip, Живиле Гедвилайте и Мантвидаса Ришкуса. В финале гала-концерта впервые прозвучала литовская версия "Маленького барабанщика". Кульминацией работы стало зажжение главной рождественской елки Шяуляя.
Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас приветствовал собравшихся на площади горожан, пожелал им много солнечных дней, хорошего настроения, много объятий и дал самое важное напутствие детям.
"Очень важно, чтобы все дети ждали Деда Мороза. Пишите ему письма вместе с мамой, папой, бабушкой или дедушкой, ведь на этой площади находится почтовое отделение. Ваши письма дойдут до Деда Мороза", — сказал А. Висоцкас.
Рядом с главной елкой расположился "лес" из небольших елочек, которые подсвечиваются гирляндами, создавая волшебную обстановку и еще больше усиливая предвкушение знаменательного дня.
В этом году живая елка прибыла не из дальних далей, а подарена жителеми Шяуляй, и теперь она будет радовать жителей и гостей города на протяжении всего праздничного периода.
Праздничный вечер продолжила группа Biplan. Живое исполнение известных хитов согрело сердца зрителей и создало необыкновенное рождественское настроение.
По традиции на площади перед Шяуляйской ратушей установили рождественский вертеп, изображающий рождение Иисуса Христа. Гипсовые статуи Иисуса Христа, Марии, Иосифа, пастухов и овец будут выставлены в течение всего праздничного сезона.
Организаторы напоминают, что Рождественская почта будет работать до 14 декабря. Детям предлагается написать письма Деду Морозу на заснеженный и волшебный Северный полюс и поведать ему о своих желаниях, мечтах и обо всем на свете. Написанные и запечатанные письма, готовые к отправке, можно опустить в специальный ящик. Пожалуйста, не забудьте указать на письме свой точный адрес, чтобы Дедушка Мороз мог отправить ответ с самыми теплыми пожеланиями.
Мероприятия, начавшиеся в декабре, продлятся до января. Жители и гости Шяуляй смогут нарадоваться концертами, экскурсиями, выставками, образованием, акциями и другими инициативами. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах Шяуляйского культурного центра (www.siauliukc.lt) и Шяуляйского городского муниципалитета (www.siauliai.lt).