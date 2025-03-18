Скандал вокруг роли Арнаса Федаравичюса озадачил режиссера: это абсурд

Это уже становится абсурдом. Искусство может рассматривать актуальные темы, это естественно, ведь этот персонаж и введен для того, чтобы показать происходящее в мире.

С другой стороны мне непонятна позиция возмущенных – почему решение молодого россиянина покинуть родину, чтобы не идти на войну, считается „российским нарративом“? Мне кажется, это как раз хорошее решение - бежать из такой страны. На самом деле хотелось бы, чтобы в России было крепкое гражданское общество, но, к сожалению, этого нет, поэтому личное решение в такой ситуации - бежать, этично.