2025.03.18 11:07

Скандал вокруг роли Арнаса Федаравичюса озадачил режиссера: это абсурд

 
ru.DELFI.lt
Arnas Fedaravičius, Romas Zabarauskas
Arnas Fedaravičius, Romas Zabarauskas
ФОТО: Scanpix, Delfi

В социальных сетях обсуждают Арнаса Федаравичюса, который играет в сериале The White Lotus россиянина. Ситуацию оценил и режиссер Ромас Забараускас. Он заметил, что искусство имеет право рассматривать актуальные темы, это естественно, и персонаж, введенный в сериал, отражает происходящее в мире.

Забараускас порадовался успеху актера. Он считает, что Федаравичюсу удалось создать важную роль в третьем сезоне сериала HBO The White Lotus.

„Пока я видел четыре серии, и уже с нетерпением жду, что будет дальше!

Сейчас в СМИ я вижу возмущение, пишут, что якобы персонаж Арнаса повторяет „российский нарратив“, он играет работающего в гостинице массажиста Валентина из Владивостока, который из соображений безопасности покинул Россию еще до войны. Меня такая реакция озадачила, поэтому хочу выразить поддержку актеру.

Я не понимаю, что плохого в том, что литовские актеры играют россиян. Неужели мы хотим, чтобы такие роли играли россияне?

Или мы хотим настолько расширить бойкот, чтобы не только российское искусство бойкотировать, но и любое отражение этой страны в творчестве?

Это уже становится абсурдом. Искусство может рассматривать актуальные темы, это естественно, ведь этот персонаж и введен для того, чтобы показать происходящее в мире.

Поскольку сериал детективный, понятно, что наличие русского создает определенную интригу – играют на ожиданиях зрителя, появляется подозрение, что этот приятный инструктор йоги что-то скрывает. Возможно, так и будет.

С другой стороны мне непонятна позиция возмущенных – почему решение молодого россиянина покинуть родину, чтобы не идти на войну, считается „российским нарративом“? Мне кажется, это как раз хорошее решение - бежать из такой страны. На самом деле хотелось бы, чтобы в России было крепкое гражданское общество, но, к сожалению, этого нет, поэтому личное решение в такой ситуации - бежать, этично.

Давайте учиться радоваться успеху соотечественников!

УТОЧНЯЮ: посмотрел пятую серию, чем дальше, тем больше подозрений, что Валентин многое скрывает...“, – писал режиссер.

Delfi напоминает, что после появления третьего сезона сериала HBO The White Lotus многие уже успели посмотреть его и оценить. В третьем сезоне появились и новые звезды, в их числе – хорошо известный в Литве актер Арнас Федаравичюс.

Однако был и неприятный для литовского общества сюрприз – оказывается, литовец играет в сериале россиянина. Это вызвало шквал возмущения и критики в социальных сетях.

Перед премьерой третьего сезона Федаравичюс дал Delfi интервью, в котором он представил свой персонаж, не раскрывая все секреты.

„Это работающий в гостинице молодой человек, гуру здоровья. Он массажист, инструктор йоги и создатель хорошего времени. Он заботится о клиентах гостиницы (...).

Думаю, эта роль от прежних моих ролей отличается в первую очередь тем, что мне не нужно было надевать 30 слоев кожаных доспехов. Было приятно приходить на съемочную площадку, надев обычную рубашку“, – шутил Федаравичюс.

Arnas Fedaravičius – seriale „Baltasis lotosas“ (White Lotus)

На вопрос., как воспримут его персонаж зрители, он ответил:

„Думаю, будут разные мнения. Думаю, кому-то он понравится, кому-то с самого начала или в середине сериала не понравится. Будет интересно. Неважно, что будут чувствовать люди, я надеюсь, что их чувства будут искренними, тогда буду знать, что правильно сыграл мою роль“.

Arnas Fedaravičius – serialo „Baltasis lotosas“ (White Lotus) premjeroje

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