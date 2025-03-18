Скандал вокруг роли Арнаса Федаравичюса озадачил режиссера: это абсурд

Забараускас порадовался успеху актера. Он считает, что Федаравичюсу удалось создать важную роль в третьем сезоне сериала HBO The White Lotus.
„Пока я видел четыре серии, и уже с нетерпением жду, что будет дальше!
Сейчас в СМИ я вижу возмущение, пишут, что якобы персонаж Арнаса повторяет „российский нарратив“, он играет работающего в гостинице массажиста Валентина из Владивостока, который из соображений безопасности покинул Россию еще до войны. Меня такая реакция озадачила, поэтому хочу выразить поддержку актеру.
Я не понимаю, что плохого в том, что литовские актеры играют россиян. Неужели мы хотим, чтобы такие роли играли россияне?
Или мы хотим настолько расширить бойкот, чтобы не только российское искусство бойкотировать, но и любое отражение этой страны в творчестве?
Это уже становится абсурдом. Искусство может рассматривать актуальные темы, это естественно, ведь этот персонаж и введен для того, чтобы показать происходящее в мире.
Поскольку сериал детективный, понятно, что наличие русского создает определенную интригу – играют на ожиданиях зрителя, появляется подозрение, что этот приятный инструктор йоги что-то скрывает. Возможно, так и будет.
С другой стороны мне непонятна позиция возмущенных – почему решение молодого россиянина покинуть родину, чтобы не идти на войну, считается „российским нарративом“? Мне кажется, это как раз хорошее решение - бежать из такой страны. На самом деле хотелось бы, чтобы в России было крепкое гражданское общество, но, к сожалению, этого нет, поэтому личное решение в такой ситуации - бежать, этично.
Давайте учиться радоваться успеху соотечественников!
УТОЧНЯЮ: посмотрел пятую серию, чем дальше, тем больше подозрений, что Валентин многое скрывает...“, – писал режиссер.
Delfi напоминает, что после появления третьего сезона сериала HBO The White Lotus многие уже успели посмотреть его и оценить. В третьем сезоне появились и новые звезды, в их числе – хорошо известный в Литве актер Арнас Федаравичюс.
Однако был и неприятный для литовского общества сюрприз – оказывается, литовец играет в сериале россиянина. Это вызвало шквал возмущения и критики в социальных сетях.
Перед премьерой третьего сезона Федаравичюс дал Delfi интервью, в котором он представил свой персонаж, не раскрывая все секреты.
„Это работающий в гостинице молодой человек, гуру здоровья. Он массажист, инструктор йоги и создатель хорошего времени. Он заботится о клиентах гостиницы (...).
Думаю, эта роль от прежних моих ролей отличается в первую очередь тем, что мне не нужно было надевать 30 слоев кожаных доспехов. Было приятно приходить на съемочную площадку, надев обычную рубашку“, – шутил Федаравичюс.
На вопрос., как воспримут его персонаж зрители, он ответил:
„Думаю, будут разные мнения. Думаю, кому-то он понравится, кому-то с самого начала или в середине сериала не понравится. Будет интересно. Неважно, что будут чувствовать люди, я надеюсь, что их чувства будут искренними, тогда буду знать, что правильно сыграл мою роль“.