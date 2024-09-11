Скандал в Вильнюсском аэропорту: бесплатная стоянка всего 5 минут

Аэропорт утверждает, что лично к ним с жалобами никто не обращался, хотя в социальных сетях об этом пишут многие жители. Оператор стоянки отмечает, что жалобы и запросы поступают каждый день, все случаи рассматривают индивидуально. По данным представителей компании UNIPARK, времени на то, чтобы высадить или посадить пассажиров более чем достаточно.
„Стоянка Kiss&Fly около Вильнюсского аэропорта предназначена для высадки пассажиров, поэтому 5 минут вполне достаточно, чтобы это сделать. Стоянка открыта недавно, поэтому мы следим за ситуацией, чтобы обеспечить нормальную работу. Рядом со стоянкой Kiss&Fly есть площадка P2, если вы считаете, что 5 минут вам не хватит, поезжайте туда, там можно стоять 15 минут один раз в сутки“, – сказал Лауринас Глобис, представитель UNIPARK.
Если водитель не по своей вине не смог выехать в течение 5 минут, можно обратиться к работникам UNIPARK (позвонить). Если выяснится, что причина - вина других водителей, то шлагбаум откроют без дополнительной платы.
„Чтобы не было затора у выезда, перед тем, как ехать к шлагбауму, проверьте, надо ли вам платить за стоянку, это можно сделать через приложение UNIPARK. Часто водители проверяют, надо ли платить, около шлагбаума, так формируется очередь на выезде. Кроме того, важно, чтобы номера машин были чистыми и легко считывались камерами“, – сказал представитель UNIPARK.
Возмущаются действующей системой и политики.
„Решение Вильнюсского аэропорта выделить для стоянки всего 5 минут (Kiss&Fly) - это пример „бандитского способа наживы“ и злоупотребление монополией. Опаздываешь на минуту и платишь 4 евро... и так далее. Итак прежние бесплатные 15 минут обойдутся в 8 евро. Это неуважение к тысячам пожилых людей, мама с детьми, семьям. Людям с индивидуальными потребностями выделено отдельное парковочное место, но чтобы им воспользоваться за 48 часов до полета надо заполнить специальную форму… Вот она услуга, ориентированная на потребности людей! Начало поездки – стресс и свинское отношение к клиентам. И уже сейчас начинаются недоразумения, когда для выезда надо платить, а другие в это время стоят из-за этого в очереди и не могут выехать вовремя. Честным решением было бы хотя бы 10 минут бесплатной стоянки Kiss&Fly“, - писал Артурас Зуокас.
Напомним, что 4 февраля 2025 г. будет открыт новый терминал.