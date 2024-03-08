Скандал в Сантаришкской больнице: хирурга дискриминировали по половому признаку

Хирург неоднократно просила поменять ее график работы на более удобный, но ее просьбу выполнили лишь отчасти, а созданные условия все равно были неудобными. Поэтому врач обратилась в СКРВ.
Она указала в жалобе, что работает в сфере хирургии молочных желез в онкоотделении, часть времени она работает в НОИ, часть – консультирует в поликлинике. Врач хотела чаще оперировать с утра, как это делали мужчины-хирурги. По ее словам, утренние часы для операции лучше, как для врача, так и для пациента.
С июня она несколько раз просила составить график так, чтобы хотя бы два раза в неделю она могла работать по утрам, но ее просьбу не учли. Только в октябре ей назначили две утренние смены в неделю.
Врач также заметила, что ей дали работать в самые неудобные для проведения операций дни – по понедельникам и пятницам. "Очевидно, что глава отделения сознательно старался создать для меня как женщины как можно более неудобные условия", – указала в жалобе хирург.
Представители СКРВ провели расследование, рассмотрели графики работы врачей, сравнили их компетентность и опыт, проверили протоколы заседаний и другие внутренние законодательные акты и выявили нарушение. Выяснилось, что женщину-хирурга дискриминировали по половому признаку.
"Несмотря на усилия руководства института, истцу не предоставили такие же возможности согласовать часы работы, как это мог делать ее коллега мужчина. Вероятно, так ограничивалась ее возможность повышать квалификацию, а это могло отрицательно сказаться на компетентности хирурга", – сказала юрист службы Рената Ванагелене.
В ходе расследования выяснили также, что администрация Национального онкоинститута не раз призывала заведующего отделением поменять график работы хирурга, подавшей жалобу, но он эти призывы игнорировал или воплощал в жизнь не в полной мере. За это заведующему отделением было назначено взыскание – предупреждение.
Ванагелене напомнила, что по закону о равных возможностях полов и по правилам Трудового кодекса работодатель обязан создать одинаковые условия и возможности для повышения квалификации всем работникам, независимо от их пола, расы, возраста, половой ориентации и др. признаков.