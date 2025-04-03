Скандал в Ниде: на территории национального парка подозревают „захват“ земли

„За забором, вокруг которого растет живая изгородь, что свидетельствует о том, что забор стоит давно, есть что-то вроде сада-огорода с инфраструктурой для отдыха.

В статье сказано, что Нидское лесничество располагает офисом в самом многоквартирном доме.

Все эти нарушения зафиксированы в Ниде, рядом с многоквартирным домом на ул. Ветрунгю, 5 (прежний адрес ул. Пурвинес, 53).

В государственном лесу стоят беседки, теплицы и небольшой курятник. Государственная служба по планированию территорий и строительству запланировала проверку.

Vakarų ekspresas писало, что металлическая сетка установлена на участке в 2 га, там же стоит деревянная баня.

Видно, что там выращивают овощи, есть минимум три теплицы, дровяные сараи, беседки, детская площадка.

По двору гордо вышагивает петух с курами. Настоящая сельская идиллия на охраняемом ЮНЕСКО литовском курорте.

Правда, „идиллия“ в кавычках. На территории есть кучи строительного мусора, кучи дров, старый дом на колесах, вероятно, техника лесничества“, – писал Vakarų ekspresas.

После сообщения Vakarų ekspresаs, дикректор национального парка Дикшайте заявила, что ничего не имеет общего с этим участком. По ее словам, забор еще в советское время поставили лесничие, а данных о незаконности построек у нее нет.

По словам Дикшайте, ее семья живет в здании Нидского лесничества с 1987 г.