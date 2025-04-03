2025.04.03 14:07

Скандал в Ниде: на территории национального парка подозревают „захват“ земли

 
L. Dikšaitės šeimos valdomas būstas
L. Dikšaitės šeimos valdomas būstas

Издание Vakarų ekspresаs сообщило о том, что семья директора национального парка Куршской косы Лины Дикшайте, возможно, захватила участок государственной земли. Сама директор заявила, что не имеет ничего общего с этой историей. Земля в том месте принадлежит Государственному лесничеству, которое информировало Delfi, что забор будет немедленно удален.

Vakarų ekspresas писало, что металлическая сетка установлена на участке в 2 га, там же стоит деревянная баня.

В государственном лесу стоят беседки, теплицы и небольшой курятник. Государственная служба по планированию территорий и строительству запланировала проверку.

Все эти нарушения зафиксированы в Ниде, рядом с многоквартирным домом на ул. Ветрунгю, 5 (прежний адрес ул. Пурвинес, 53).

В статье сказано, что Нидское лесничество располагает офисом в самом многоквартирном доме.

Пресс-секретарь строительной инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал журналистам, что проводится проверка.

Kuršių nerijoje kilo žemgrobystės skandalas

„За забором, вокруг которого растет живая изгородь, что свидетельствует о том, что забор стоит давно, есть что-то вроде сада-огорода с инфраструктурой для отдыха.

Видно, что там выращивают овощи, есть минимум три теплицы, дровяные сараи, беседки, детская площадка.

По двору гордо вышагивает петух с курами. Настоящая сельская идиллия на охраняемом ЮНЕСКО литовском курорте.

Правда, „идиллия“ в кавычках. На территории есть кучи строительного мусора, кучи дров, старый дом на колесах, вероятно, техника лесничества“, – писал Vakarų ekspresas.

Sklypo planas

После сообщения Vakarų ekspresаs, дикректор национального парка Дикшайте заявила, что ничего не имеет общего с этим участком. По ее словам, забор еще в советское время поставили лесничие, а данных о незаконности построек у нее нет.

По словам Дикшайте, ее семья живет в здании Нидского лесничества с 1987 г.

„Я работаю в дирекции с 1998 г, занимала разные позиции. С 2024 г. – директор. На Куршской косе лесничим с 1983 по 2009 года работал мой отец, а с 2016 г. - работает мой брат. Моя семья живет в здании лесничества с 1987 г. После восстановления независимости мой отец приватизировал квартиру“, – сказала она.

Neringos miesto valdybos sprendimas

„Я информирую общество, что за 27 лет работы в дирекции парка, я никогда не участвовала в принятии решений, которые касались собственности моей семьи. Когда я выиграла конкурс на должность директора парка, я декларировала возможный конфликт интересов и не участвую в принятии решений, связанных с этим домом“, – сказала Дикшайте.

Namas, esantis adresu Vėtrungių g. 5

„Ответственно заявляю, что я не располагаю информацией о том, что моей семье на этом участке могут принадлежать какие-то нелегальные постройки. Забор, о котором пишут СМИ, по моим данным, в 1987 году был построен Нерингским лесничеством, его строительство было узаконено“, – заметила Дикшайте.

Lina Dikšaitė

Delfi обратился в Государственное лесничество. Его представитель Эдвинас Романовас сказал, что лесничеству в Неринге, на ул. Ветрунгю, 5, принадлежит административное помещение площадью 43,72 м2.

„Никаких жилых помещений там нет“, – заметил он.

Kuršių nerijoje kilo žemgrobystės skandalas

На вопрос, использует ли лесничество участок рядом с домом, он ответил:

„Да, лесничество использует землю вокруг этого здания – для подъезда к другим зданиям, хранения техники и т.д.Лесничеству там принадлежит хозпостройка площадью 55 м2 и склад (32 м2)“.

Kuršių nerijoje kilo žemgrobystės skandalas

Он обещал, что забор в ближайшее время будет удален.

„Забор, по сведениям лесничества, мог появиться, когда участок принадлежал парку. Как он появился, и кто его построил, мы не можем ответить. Мы пытались узнать у местных жителей, но никто точно не мог сказать, когда появился забор. Это старая постройка (...). В ближайшее время забор уберут“, – сказал Романовас.

По данным Центра реестра, дом на ул. Ветрунгю, 5, площадью 491 м2. Там зарегистрирована хозпостройка и склад, принадлежащие лесничеству.

Помещение в этом доме принадлежит и дирекции национального парка Куршской косы, которую возглавляет Дикшайте.

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