Скандал в Ниде: на территории национального парка подозревают „захват“ земли

Vakarų ekspresas писало, что металлическая сетка установлена на участке в 2 га, там же стоит деревянная баня.
В государственном лесу стоят беседки, теплицы и небольшой курятник. Государственная служба по планированию территорий и строительству запланировала проверку.
Все эти нарушения зафиксированы в Ниде, рядом с многоквартирным домом на ул. Ветрунгю, 5 (прежний адрес ул. Пурвинес, 53).
В статье сказано, что Нидское лесничество располагает офисом в самом многоквартирном доме.
Пресс-секретарь строительной инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал журналистам, что проводится проверка.
„За забором, вокруг которого растет живая изгородь, что свидетельствует о том, что забор стоит давно, есть что-то вроде сада-огорода с инфраструктурой для отдыха.
Видно, что там выращивают овощи, есть минимум три теплицы, дровяные сараи, беседки, детская площадка.
По двору гордо вышагивает петух с курами. Настоящая сельская идиллия на охраняемом ЮНЕСКО литовском курорте.
Правда, „идиллия“ в кавычках. На территории есть кучи строительного мусора, кучи дров, старый дом на колесах, вероятно, техника лесничества“, – писал Vakarų ekspresas.
После сообщения Vakarų ekspresаs, дикректор национального парка Дикшайте заявила, что ничего не имеет общего с этим участком. По ее словам, забор еще в советское время поставили лесничие, а данных о незаконности построек у нее нет.
По словам Дикшайте, ее семья живет в здании Нидского лесничества с 1987 г.
„Я работаю в дирекции с 1998 г, занимала разные позиции. С 2024 г. – директор. На Куршской косе лесничим с 1983 по 2009 года работал мой отец, а с 2016 г. - работает мой брат. Моя семья живет в здании лесничества с 1987 г. После восстановления независимости мой отец приватизировал квартиру“, – сказала она.
„Я информирую общество, что за 27 лет работы в дирекции парка, я никогда не участвовала в принятии решений, которые касались собственности моей семьи. Когда я выиграла конкурс на должность директора парка, я декларировала возможный конфликт интересов и не участвую в принятии решений, связанных с этим домом“, – сказала Дикшайте.
„Ответственно заявляю, что я не располагаю информацией о том, что моей семье на этом участке могут принадлежать какие-то нелегальные постройки. Забор, о котором пишут СМИ, по моим данным, в 1987 году был построен Нерингским лесничеством, его строительство было узаконено“, – заметила Дикшайте.
Delfi обратился в Государственное лесничество. Его представитель Эдвинас Романовас сказал, что лесничеству в Неринге, на ул. Ветрунгю, 5, принадлежит административное помещение площадью 43,72 м2.
„Никаких жилых помещений там нет“, – заметил он.
На вопрос, использует ли лесничество участок рядом с домом, он ответил:
„Да, лесничество использует землю вокруг этого здания – для подъезда к другим зданиям, хранения техники и т.д.Лесничеству там принадлежит хозпостройка площадью 55 м2 и склад (32 м2)“.
Он обещал, что забор в ближайшее время будет удален.
„Забор, по сведениям лесничества, мог появиться, когда участок принадлежал парку. Как он появился, и кто его построил, мы не можем ответить. Мы пытались узнать у местных жителей, но никто точно не мог сказать, когда появился забор. Это старая постройка (...). В ближайшее время забор уберут“, – сказал Романовас.
По данным Центра реестра, дом на ул. Ветрунгю, 5, площадью 491 м2. Там зарегистрирована хозпостройка и склад, принадлежащие лесничеству.
Помещение в этом доме принадлежит и дирекции национального парка Куршской косы, которую возглавляет Дикшайте.