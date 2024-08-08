Скандал в Кафедральном соборе: во время службы появился мужчина с благовонием из конопли

В воскресенье службе в храме помешала конопля. Одни жители молились, а другие устроили в храме акцию протеста. Верующим пришлось вдыхать запах тлеющей конопли.

Акция была проведена в поддержку Мартинаса Симаникуса. Недавно этого предпринимателя признали виновным в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения.

Участник акции пришел в храм с конопляными благовониями. Его вывели из храма.