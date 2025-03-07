Ситуацию прокомментировал гинеколог, обвиняемый в нелегальном сборе информации о пациентках

Сначала я наивно надеялся, что эти обвинения - какая-то глупая случайность или недоразумение. Даже после неадекватных санкций я продолжал так думать. Поэтому молчал. Несмотря на то, что видел титанические усилия государства и деньги, которые выделяли на то, чтобы меня раздавить. Сейчас не буду писать о мелочах, но поверьте, суммы впечатляют. И не только деньги. Просто жестокое обращение с моими пациентками - это не было случайностью. С ни в чем неповинными людьми, которые не получили помощи. Я не верю, что не было компромиссных мер“, - писал он.