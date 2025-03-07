Ситуацию прокомментировал гинеколог, обвиняемый в нелегальном сборе информации о пациентках

Клайпедская окружная прокуратура передала в суд дело, в рамках которого врача Абрайтиса обвиняют в злоупотреблении служебным положением и незаконном сборе чувствительной информации о личной жизни пациентов.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый В.А., который в 2004 г. получил лицензию врача акушера-гинеколога, во время амбулаторного и стационарного осмотра пациенток в государственных и частных клиниках Каунаса тайно снимал пациенток на видео во время консультаций.
Расследование было начато, когда эти факты были выявлены во время расследования другого дела, связанного со взяточничеством, когда увидели, какие записи хранятся в личном телефоне врача. Стало известно, что с июня 2018 г. по июнь 2023 г. врач снял на видео 20 пациенток. У прокуратуры нет данных в связи с возможным распространением этих видео.
В пятницу Абрайтис написал в фейсбуке, что в последнее время он испытывает „сильное давление со стороны правоохраны“.
„Апогей был достигнут позавчера, когда обвинения были преданы огласке. Информация была подана тенденциозно и манипулятивно, она не отражала реальность. Поэтому я предлагаю дождаться решения суда.
В Литве стало обычным делом - сначала конгломерат формально добивающихся правды структур и СМИ давит человека безо всякого суда. Потом идут решения суда, которые уже никак на жизнь человека не влияют.
Сначала я наивно надеялся, что эти обвинения - какая-то глупая случайность или недоразумение. Даже после неадекватных санкций я продолжал так думать. Поэтому молчал. Несмотря на то, что видел титанические усилия государства и деньги, которые выделяли на то, чтобы меня раздавить. Сейчас не буду писать о мелочах, но поверьте, суммы впечатляют. И не только деньги. Просто жестокое обращение с моими пациентками - это не было случайностью. С ни в чем неповинными людьми, которые не получили помощи. Я не верю, что не было компромиссных мер“, - писал он.
Врач заметил, что пациентки его характеризуют в основном положительно, и на самом деле в интернете много добрых слов в адрес врача.
„Дорогие мои пациентки. Чувствуйте себя в безопасности, спите спокойно. С моей стороны вам ничего плохого не грозит. Укажу один факт - СО СТОРОНЫ ПАЦИЕНТОК не было НИКАКИХ жалоб НИГДЕ на мою работу или сотрудничество. На рабочих местах - не было жалоб на мою работу, поведение, культуру общения и т.д. Все 30 лет я был там, где была самая сложная ситуация. Многие врачи, которых я готовил, сейчас оперируют Вас, дорогие женщины. Подготовить человека к ХИРУРГИЧЕСКОЙ работе - стоит больших нервов“, - писал Абрайтис.
Delfi писал, что Абрайтис несколько лет назад прославился критикой ограничений во время пандемии. Его представляли как эксперта Института здравоохранения, члены которого последовательно высказывались против массовой вакцинации от Covid-19.
В ближайшее время врача ждет суд, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.