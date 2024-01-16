Ситуация в одной вильнюсской больнице шокирует: надпись на двери напоминает курьез

В клинике предоставляют разные услуги, включая стационарные, здесь делают операции. Это единственный в Литве центр, где обучают студентов стоматологов и других специалистов в этой сфере.

Сама больница сообщает, что ежегодно в больнице помощь оказывают 3500 пациентам, а в Консультационной поликлинике за од амбулаторные услуги получают 60 000 пациентов. Еще 11 000 получают скорую помощь.

К сожалению, людям в инвалидной коляске придется изрядно потрудиться, чтобы попасть в эту больницу. Одна читатель Delfi рассказала, что подъемник есть, но информация о его использовании - весьма странная.

Delfi проверил ситуацию на месте и выяснил, что специальные подъемники есть у двух входов в больницу. Зато номер телефона, по которому надо звонить, чтобы воспользоваться подъемником, висит на двери третьего входа, к которому ведет только лестница.

Если вы на инвалидной коляске и приехали один, то будут определенные сложности - до номера телефона не добраться.