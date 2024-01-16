Ситуация в одной вильнюсской больнице шокирует: надпись на двери напоминает курьез

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Несмотря на то, что из года в год в Литве все больше делают для того, чтобы сделать учреждения доступными для людей с разными возможностями, иногда не думают об очень важных мелочах. Пример такого недоразумения – Вильнюсская университетская Жальгирисская клиника, предоставляющая одонтологические услуги.

В клинике предоставляют разные услуги, включая стационарные, здесь делают операции. Это единственный в Литве центр, где обучают студентов стоматологов и других специалистов в этой сфере.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos įėjimas

Сама больница сообщает, что ежегодно в больнице помощь оказывают 3500 пациентам, а в Консультационной поликлинике за од амбулаторные услуги получают 60 000 пациентов. Еще 11 000 получают скорую помощь.

К сожалению, людям в инвалидной коляске придется изрядно потрудиться, чтобы попасть в эту больницу. Одна читатель Delfi рассказала, что подъемник есть, но информация о его использовании - весьма странная.

Delfi проверил ситуацию на месте и выяснил, что специальные подъемники есть у двух входов в больницу. Зато номер телефона, по которому надо звонить, чтобы воспользоваться подъемником, висит на двери третьего входа, к которому ведет только лестница.

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos įėjimas

Если вы на инвалидной коляске и приехали один, то будут определенные сложности - до номера телефона не добраться.

С представителями учреждения журналистам связаться пока не удалось. Когда они прокомментируют ситуацию, статья будет дополнена.

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