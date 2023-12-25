Ситуация в Клайпедском районе остается сложной: уровень воды в реке Миния повышается

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Patvinusi Minija
Patvinusi Minija
ФОТО: GRYNAS.lt

Из-за повышения уровня воды в реке Миния, ситуация в Клайпедском районе остается сложной, сказал мэр Бронюс Маркаускас. Однако, по словам мэра Клайпедского района, в воскресенье вечером наблюдался небольшой спад уровня воды.

"Вчера, наверное, произошла такая аномалия, после обеда, в 17 ч. начал понемногу спадать уровень воды, на несколько миллиметров, но потом уровень воды снова начал подниматься. Сегодня уровень воды такой же, как вчера утром", – сказал Маркаускас.

Однако, по его словам, самая плохая ситуация сейчас в деревнях Шилининкай и Ланкупяй.

"Самая тяжелая ситуация около Ланкупяй, там уровень воды понемногу растет. Из Шилининкай пожарные-спасатели эвакуировали одну семью, поскольку в их дома стала поступать вода", – сказал мэр.

Правда, около Картяны ситуация сейчас лучше. В воскресенье там уровень воды немного спал, после ночи ситуация не менялась.

"Поэтому мы надеемся, что это потому, что уровень воды в Минии начал снижаться", – сказал Маркаускас.

Напомним, что в минувшую субботу в Минии около Прекуле уровень воды достиг 571,4 см. Муниципалитет Кретингского района 23 декабря сообщил, что уровень воды в Минии около Картяны еще не достиг критического.

Напомним, что в начале ноября муниципалитет Клайоедского района объявлял стихийное бедствие в связи с повышением уровня воды в Минии (тогда уровень воды поднялся до 570 см, максимальный нестихийный – 560 см).

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