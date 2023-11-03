Ситуация более чем серьезная: в случае войны уехать из Вильнюса не получится

 
ru.DELFI.lt
Spūstis Vilniuje
Spūstis Vilniuje
ФОТО: DELFI / Diana Augūnaitė

"Вильнюс, как котел – в случае экстремальной ситуации мы все останемся в нем", – говорят высокопоставленные политики. Об этом пишет портал madeinvilnius.lt.

Журналисты портала lrytas.lt интересовались, как в случае войны или другой экстремальной ситуации горожане эвакуировались бы из столицы.

Куда ехать? Бывший премьер Саулюс Сквернялис убежден, что в таком случае из Вильнюса уехать не получится.

"Из Вильнюса есть два выезда – две полосы на проспекте Саванорю и одна полоса по ул. Гарюну, ведущая на основную магистраль. Мы видим, что в обычные дни там формируются заторы, что уже говорить о случае, когда начнется паника", – сказал Сквернялис.

Бывший офицер, эксперт по безопасности и психолог Ауримас Навис сказал, что если в городе начнется паника и жители, а также сами службы не будут знать, что делать, тогда начнутся проблемы – на улицах города образуются заторы.

Он сказал, что из Каунаса ведет много широких дорог, то же самое с Клайпедой.

Эвакуация же из Вильнюса была бы проблемой: в Вильнюсе есть железная дорога, две дороги на запад, дороги узкие, Вильнюс находится в низине.

"Если все жители одновременно тронутся в путь, дороги будут запружены. Значит, вопрос такой - как нормально организовать выезд жителей в случае необходимости", – сказал Навис.

По его словам, надо подготовить схему эвакуации, а службы должны знать, как людям выезжать из города. Кроме того, элементарные вещи должны знать и сами жители.

Навис сказал, что в экстремальных ситуациях всегда царит паника, поэтому надо инвестировать в просвещение жителей.

"Самая большая проблема - не эвакуация и не дороги, а наше сознание. 89% наших жителей верят в теории разных рептилоидов – по данным "Евростат", 89% наших жителей не уточняют информацию, которую получают в социальных сетях.

Значит 9 из 10 жителей верят всему, что сообщается. Сначала надо интенсивно работать над этим вопросом, чтобы люди не паниковали и не перекрыли выезд из города", – подчеркнул он, заметив важность проведения учений.

Навис также предлагает всем разослать по почте памятку, в которой сказано, что надо делать, если жители услышали вой сирен (как быть жителям в таком случае, описано на сайте LT72.lt).

В случае воя сирен жителям рекомендуется бежать в ближайшее убежище, в яму или ров, в подземный тоннель, переход или подвал.

Навис сказал, что бомбоубежищ и укрытий в Литве фактически не существует. По его словам, жителям достаточно спуститься в подвал многоквартирного дома. Для этого Навис рекомендует жителям освободить подвалы, чтобы там было место для укрытия.

В качестве укрытия подойдет подвал с двумя входами (дверь и окно) и циркуляцией воздуха. Иначе подвал может стать не убежищем, а могилой.

Если госучреждения сообщать жителям, что они должны покинуть город – должны указать, как это делать нормально, без хаоса. В этом деле важны учения для горожан и служб.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подчеркнул, что любой большой город в случае эвакуации столкнулся бы со сложностями.

"Самый большой вызов тут - поддержание общественного порядка и спокойного перемещения, важны критерии дисциплины и взаимоуважения. Этим занималась бы полиция, стрелки и армия", – сказал Грубинскас, заверив, что у муниципалитета есть утвержденный план по эвакуации жителей. По словам Грубинскаса, учения проводят ежегодно.

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