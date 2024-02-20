Синоптики: вскоре воздух прогреется до 10 градусов

Правда, до выходных ждет не слишком приятная погода. Во вторник будет облачно. Местами возможны небольшие осадки. На востоке будет идти снег и мокрый снег, а на западе мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман и гололед. Днем будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе страны.

В ночь на среду одна зона низкого атмосферного давления уйдет, а днем ей на смену придет другая. Будет облачно. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. Ночью и утром местами прогнозируют гололед. В некоторых районах ожидается туман и гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет сыро. Ожидается дождь. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В четверг также будет облачно и сыро. Ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди, в основном небольшие. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 0-5 градусов тепла. Днем будет накрапывать дождь, но ожидается 4-9 градусов тепла.