Синоптики: в прошлом месяце в течение 6 дней были установлены абсолютные рекорды тепла

„Теплее, чем в этом году, было только в январе 2020 года, когда средняя температура воздуха составила 2,8 °C (или была на 5,7 градуса выше многолетнего среднего значения)“, - сообщает служба.
По данным ЛГМС, почти все дни января были теплее обычного. Самый теплый период в среднем пришелся на конец января, когда среднесуточная температура воздуха достигала более 5 °C, а самый теплый день – 29 января, когда среднесуточная температура воздуха в Литве составила 6,5 °C. Служба отмечает, что этот день вошел в десятку самых теплых январских дней за всю историю наблюдений в Литве.
„25 и 27-31 января были зафиксированы абсолютные рекорды тепла за эти дни. Преобладавшая температура соответствовала концу марта, а не января. 28 и 30 января местами воздух прогрелся до 10-11 градусов“, - говорится в сообщении.
Правда, отмечается, что до абсолютного рекорда тепла в январе не хватило примерно на 4 градусов – днем 1 января 2023 года температура воздуха в Друскининкае поднялась до 14,9 °C. До этого самым теплым днем было 10 января 2007 года, когда воздух в Лаздияе прогрелся до 12,6 °C.