Синоптики: в прошлом месяце в течение 6 дней были установлены абсолютные рекорды тепла

„Теплее, чем в этом году, было только в январе 2020 года, когда средняя температура воздуха составила 2,8 °C (или была на 5,7 градуса выше многолетнего среднего значения)“, - сообщает служба.

По данным ЛГМС, почти все дни января были теплее обычного. Самый теплый период в среднем пришелся на конец января, когда среднесуточная температура воздуха достигала более 5 °C, а самый теплый день – 29 января, когда среднесуточная температура воздуха в Литве составила 6,5 °C. Служба отмечает, что этот день вошел в десятку самых теплых январских дней за всю историю наблюдений в Литве.