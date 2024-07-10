Синоптики: в Литву пришла 36-градусная жара

В среду будет жарко. Погоду обусловит антициклон. Осадков не ожидается.

В среду будет 28–33 градусов тепла.

В ночь на четверг с запада в Литву придет неспокойная погода. С утра дожди с грозами пройдут на западе страны. Ночью будет 16–21 градус тепла.