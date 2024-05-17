Синоптики: в Литве установится летняя погода

В ночь на субботу ситуация почти не изменится, будет сухо и ясно. Без осадков. Ночью будет 7–12 градусов тепла, заморозки уйдут. В субботу днем к Литве подойдут атмосферные фронты: осин с юго-запада, второй с севера. Давление понемногу снизится, облачность увеличится. Во многих районах пройдут небольшие осадки. Днем будет 20–25 градуса тепла.
В воскресенье ночью фронты уйдут, усилится зона высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром будет 9–14 градусов тепла.
В воскресенье днем на погоду в Литве повлияет циклон, установившийся над странами Бенилюкса. Будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди. Кое-где ожидаются летние грозы. После обеда будет 20–25 градусов тепла.
По нынешним данным, в начале следующей недели установится летняя погода. По ночам небольшой дождь возможен лишь местами, днем он охватит многие районы. Кое-где прогнозируют грозы. По утрам будет 9–14, днем 21–26 градусов тепла.