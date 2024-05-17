Синоптики: в Литве установится летняя погода

В ночь на субботу ситуация почти не изменится, будет сухо и ясно. Без осадков. Ночью будет 7–12 градусов тепла, заморозки уйдут. В субботу днем к Литве подойдут атмосферные фронты: осин с юго-запада, второй с севера. Давление понемногу снизится, облачность увеличится. Во многих районах пройдут небольшие осадки. Днем будет 20–25 градуса тепла.