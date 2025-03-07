Синоптики: в четверг в Литве начался период рекордно теплой погоды

Как указывается в аккаунте службы в Facebook, воздух в Друскининкаj прогрелся до 18,4 градуса.

„Такой высокой температуры в первой половине марта ранее не наблюдалось. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен ровно 30 лет назад в Утене, когда температура поднялась до 13,8 градуса“, - говорится в сообщении.

По данным службы, это седьмой рекорд температуры воздуха в этом году. В 2024 году таких рекордов было 18, в 2023 году – 16, в 2022 году – 13, а в 2021 году – 6.

„Текущие оценки указывают на то, что в ближайшие дни сохранится необычно теплая погода, что приведет к установлению новых рекордов“, - говорится в сообщении службы.