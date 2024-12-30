2024.12.30 12:13

Синоптики с нетерпением ждут окончания года: этот год был самым теплым в истории Литвы

 
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Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Синоптики с нетерпением ждут окончания года, тогда смогут объявить, что 2024 год был самым теплым в истории Литвы. Средняя температура была на 2 градуса выше обычной. В результате прогрелось Балтийское море, лето длилось в два раза дольше: оно раньше началось и позже закончилось. Зима вскоре может вообще исчезнуть, пишут журналисты LNK.

Самый теплый водоем в Литве сейчас - не река или озеро, а Балтийское море. Около Паланги в море 6 градусов тепла. Гидрологи отмечают, что с каждым годом вода становится все теплее.

Зимой на смену конькам приходят лодки, а на смену санкам – велосипеды. Шарфы перестали быть защитой от холода, скорее стали аксессуаром для подчеркивания стиля.

В этом году раньше времени наступило лето. Вместо тепла весной стояла жара.

„Шли рекорды за рекордами“, – сказал представитель Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка.

Уже в первые дни календарной весны в Литве стояла теплая погода. Рано зацвели сакуры.

И другие растения проснулись после зимнего сна раньше обычного времени.

„Из-за слишком теплого климата в Литве стали исчезать некоторые виды растений. Массово засыхают елки и ясени“, – комментировал ситуацию специалист.

Летом цвели хризантемы и георгины, а ведь обычно они зацветают в конце октября.

Stiprus vėjas ir lietus sostinėje

А вод снега и холодов в Литве пока не наблюдается.

„2024 год в Литве, да и не только в Литве, во всем мире, был самым теплым за всю историю инструментального метеонаблюдения. Было много рекордов тепла“, – сказал Валайка.

В среднем годовая температура поднялась на 2 градуса.

„Мы можем вспомнить сентябрь, который стал четвертым месяцем лета“, – напомнил Валайка.

Осень тоже длилась 3 месяца, за счет декабря.

„Зимы сейчас бывают либо теплыми, либо очень теплыми“, – сказал специалист.

А вот к тому, что Рождество бывает без снега, жители Литвы еще не привыкли, поэтому даже у Деда Мороза просили снега.

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