„Из-за слишком теплого климата в Литве стали исчезать некоторые виды растений. Массово засыхают елки и ясени“, – комментировал ситуацию специалист.

И другие растения проснулись после зимнего сна раньше обычного времени.

Уже в первые дни календарной весны в Литве стояла теплая погода. Рано зацвели сакуры.

В этом году раньше времени наступило лето. Вместо тепла весной стояла жара.

Зимой на смену конькам приходят лодки, а на смену санкам – велосипеды. Шарфы перестали быть защитой от холода, скорее стали аксессуаром для подчеркивания стиля.

Самый теплый водоем в Литве сейчас - не река или озеро, а Балтийское море. Около Паланги в море 6 градусов тепла. Гидрологи отмечают, что с каждым годом вода становится все теплее.

Летом цвели хризантемы и георгины, а ведь обычно они зацветают в конце октября.

А вод снега и холодов в Литве пока не наблюдается.

„2024 год в Литве, да и не только в Литве, во всем мире, был самым теплым за всю историю инструментального метеонаблюдения. Было много рекордов тепла“, – сказал Валайка.

В среднем годовая температура поднялась на 2 градуса.

„Мы можем вспомнить сентябрь, который стал четвертым месяцем лета“, – напомнил Валайка.

Осень тоже длилась 3 месяца, за счет декабря.

„Зимы сейчас бывают либо теплыми, либо очень теплыми“, – сказал специалист.