Синоптики: с каждым днем будет становиться все теплее

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг к Литве приблизится циклон, поэтому ожидаются дожди, наибольшая вероятность осадков на юго-западе страны.

Осадки в основном будут небольшими, интенсивные дожди возможны на взморье. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

В ночь на пятницу осадки возможны во многих районах. Будет дуть юго-западный ветер. Ночь будет теплой – 3-8 градусов тепла.

В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. Ожидается сильный ветер. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В ночь на субботу также ожидаются осадки, днем практически без дождя. Ночью температура составит 4-9, а днем 13-18 градусов тепла.

В воскресенье и в начале следующей недели будет тепло, но местами пройдут дожди, будет ветрено.

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