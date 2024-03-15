Синоптики рассказали о самом теплом дне на этой неделе

В пятницу облачность не будет постоянной, время от времени будет выглядывать солнце. Особых осадков не прогнозируется. Днем будет 8–13 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе, холоднее на северо-востоке.
В ночь на субботу в Литву придет холодный атмосферный фронт. Небо будет более облачным. Местами на западе пройдут небольшие дожди. Будет дуть юго-западный ветер. Утром будет 2–7 градусов тепла.
В субботу днем этот атмосферный фронт пройдет над Литвой, местами ожидаются дожди. Самыми интенсивными осадки будут на западе страны, на востоке осадков будет немного. Скорость ветра усилится до 6–11 м/с. Днем будет от 9 градусов тепла у моря, в большинстве районов до 10–12, а на юго-западе до 13–14 градусов.
В ночь на воскресенье над Литвой пройдет небольшая зона низкого атмосферного давления с еще одним фронтом. Будет пасмурно. Во многих районах прогнозируют осадки. Юго-западный, западный ветер принесет прохладу. Утром будет всего 1–6 градусов тепла.
В воскресенье днем ожидаются перемены, не только станет холоднее, но и вернутся смешанные осадки. Дожди пройдут в большинстве районов, в основном прогнозируют дожди. Днем будет 2–7 градусов тепла.
По нынешним данным, в начале следующей недели осадки возможны лишь местами. Ветер успокоится, но он будет холодным. По ночам местами будет ниже нуля, днем 3–8 градусов тепла.