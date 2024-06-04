2024.06.04 07:04

Синоптики рассказали о погоде: в ближайшие дни грозы отступят

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В ближайшие сутки погода в Литве будет более спокойной.

Во вторник днем Литва окажется в зоне повышающегося атмосферного давления. Днем ожидается переменная облачность, осадков будет меньше. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. У моря будет 18-21°C.

В среду погода будет похожей. Ночью местами возможны небольшие дожди, кое-где возможны грозы. Ожидается туман. Ночью будет 8-13 градусов тепла, местами 14-16 градусов тепла.

Днем будет такая же ситуация - местами небольшие дожди, а кое-где грозы. Днем будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 22-27 градусов.

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