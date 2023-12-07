Синоптики рассказали о грядущих переменах: сколько еще продержится зимняя погода

Во многих районах будет идти небольшой снег, только на западе страны выпадет немного больше осадков. Поскольку будет дуть сильный ветер, местами возможна метель. Днем будет 2-6, у моря 1 градус мороза.

В пятницу погода не изменится. Ночью почти повсюду пройдет небольшой снег. Температура опустится до 5-10, местами до 11-13 градусов мороза. Днем осадков будет меньше. Небольшой снег выпадет лишь местами. В полдень будет 4-9 градусов мороза.