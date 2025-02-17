Синоптики рассказали, когда наступит настоящая зима

Подует сильный западный ветер, который местами сдует уже образовавшийся снежный покров. Максимальная температура днем составит от 3-4 градусов мороза в восточной части страны до 1 градуса тепла на побережье. Сегодня в нашей столице также выпадет снег, температура воздуха составит около 1 градуса мороза.
Во вторник погодные условия изменятся незначительно, будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями. Ночью и днем во многих местах ожидается снег. Будет преобладать небольшой снег, особенно днем. Ветер будет западным, умеренным. Ночью температура во многих местах опустится до 4–9 градусов мороза, а в некоторых местах при более продолжительных периодах ясной погоды может опуститься до 10–13 градусов мороза. Днем температура почти повсеместно будет ниже нуля, от 0 до 5 градусов мороза, хотя ближе к морю может быть немного теплее.
В среду ночью погоду по-прежнему будет определять циклон. Во многих районах ожидаются кратковременные снегопады, в основном небольшие. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, а на побережье из-за ветра с моря будет 2-5 градусов мороза. В среду днем Литва войдет в северо-восточную окраину антициклона. Погода будет сухой, небо более ясным, существенного снегопада ожидать не стоит. Западный, северо-западный ветер постепенно стихнет. Днем будет холодно, около 1-6 градусов мороза, лишь в юго-западных районах, где будет больше солнца, воздух прогреется до 0-2 градусов тепла.
В четверг Литву накроет антициклон. Солнечно быть не должно, но прояснений определенно будет больше. Снега, по крайней мере, существенного, не ожидается. Ветер будет переменчивого направления, слабый. Температура ночью в западных регионах опустится до 3-8 градусов мороза, в центральных и восточных регионах до 9-14 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 4 градусов мороза в Восточной Аукштайтии до 1, возможно 2 градусов тепла на юго-западе страны.
В пятницу Литва войдет в западную границу вышеупомянутого антициклона. Ночью и большую часть дня на территории страны осадков не ожидается, однако вечером на побережье возможен небольшой снегопад. Ветер поменяет направление с юго-восточного на южное, ночью усилится до умеренного, днем достигнет сильных порывов, но опасных порывов не ожидается. Температура воздуха ночью во многих местах опустится до 4–9 градусов мороза, в восточных районах местами до 10–13 градусов мороза, днем ожидается небольшое похолодание до 0–5 градусов мороза.
В выходные Литва останется на западной окраине антициклона. В субботу вечером в западных районах ожидаются небольшие осадки, позднее погода снова станет суше, вероятность осадков уменьшится. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Температура постепенно снизится: ночью температура в основном будет колебаться в пределах однозначных цифр, а днем будет преобладать умеренное тепло.