Синоптики рассказали, когда наступит настоящая зима

Подует сильный западный ветер, который местами сдует уже образовавшийся снежный покров. Максимальная температура днем ​​составит от 3-4 градусов мороза в восточной части страны до 1 градуса тепла на побережье. Сегодня в нашей столице также выпадет снег, температура воздуха составит около 1 градуса мороза.

Во вторник погодные условия изменятся незначительно, будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями. Ночью и днем ​​во многих местах ожидается снег. Будет преобладать небольшой снег, особенно днем. Ветер будет западным, умеренным. Ночью температура во многих местах опустится до 4–9 градусов мороза, а в некоторых местах при более продолжительных периодах ясной погоды может опуститься до 10–13 градусов мороза. Днем температура почти повсеместно будет ниже нуля, от 0 до 5 градусов мороза, хотя ближе к морю может быть немного теплее.