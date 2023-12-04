Синоптики рассказали, какой в Литве будет погода на этой неделе

Ветер западный, умеренный, на юго-западе Литвы он усилится до 10-13 м/с. При усилении ветра местами ожидается метель. Во второй половине дня температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, в западной части Литвы до минус 1 градуса.
В ночь на вторник по-прежнему будет господствовать область пониженного давления. Во многих местах пройдет снег, местами небольшой. Ночью местами образуется туман и изморозь, с большей вероятностью на западе Литвы. Ветер западный, слабый. Температура воздуха ночью опустится до 3-8, в некоторых районах страны до 9-11 градусов.
Во вторник северо-западная часть антициклона усилится. Появится облачность, пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 4-9 м/с. Днем температура составит 0-5 градусов.
В среду погоду обусловит зона повышенного давления. Небо станет светлее, снега не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в безветренную ночь опустится до 6-11 градусов, в отдельных районах до 13 градусов мороза, а днем составит 2-7 градусов мороза.
В четверг постепенно испортится, но не везде. На востоке страны воздух будет более сухим, в то время как в западных районах страны выпадет небольшой снег. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. В некоторых районах ожидается метель. Температура воздуха ночью составит около 5-10 градусов, а днем без значительных изменений и составит 4-9 градусов ниже ноля.
В пятницу сохранится похожая погода. Плотные облака вновь затянут небо, но осадки будут незначительными. В отдельных районах, преимущественно в восточной и южной частях страны, пройдет небольшой снег. Ветер останется юго-восточным, восточным и умеренным. Температура понизится до 7-12 градусов ночью и 4-9 градусов днем.