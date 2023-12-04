Синоптики рассказали, какой в Литве будет погода на этой неделе

В четверг постепенно испортится, но не везде. На востоке страны воздух будет более сухим, в то время как в западных районах страны выпадет небольшой снег. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. В некоторых районах ожидается метель. Температура воздуха ночью составит около 5-10 градусов, а днем без значительных изменений и составит 4-9 градусов ниже ноля.