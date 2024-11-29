Синоптики рассказали, каким будет первый день зимы

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории Литвы будет пасмурно, только на западе появится больше прояснений. В первой половине дня местами, в основном на юго-востоке, еще возможны небольшие осадки, в основном дождь. Вечером, когда станет прохладнее, в сырых местах прогнозируют гололед. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В субботу погоду обусловит северная часть антициклона. Будет облачно, особых осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Днем усилится ветер. Ночью на западе местами возможен туман, местами будет скользко из-за гололеда. Ночью будет от -3 до 2 градусов тепла, у моря до 4 градусов тепла. Днем с запада придет теплая масса воздуха, будет 3–8 градусов тепла.