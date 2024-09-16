Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду

Осадков в этот день не ожидается. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

Во вторник ночью будет ясно, без осадков. Утром будет 9-14 градусов тепла, на косе 15-17 градусов тепла. Во вторник днем погоду обусловит антициклон. Погода будет ясной, без осадков. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

В среду ночью легкие высокие облака появятся на севере и западе страны, на остальной части Литвы будет ясно. Осадков не ожидается. Ночью будет 9-14, на Куршской косе 15-17 градусов тепла.

В среду днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления, будет солнечно. Вероятность осадков невелика. Днем будет 21-26 градусов тепла.