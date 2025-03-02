Синоптики прогнозируют неприятную погоду

Местами пройдут небольшие осадки, в основном на юго-востоке Литвы. В основном ожидается дождь или морось, в окрестностях столицы и Зарасай возможны мокрые снежинки. В утренние часы условия движения будут осложнены образованием во многих местах гололеда, а также ухудшением видимости. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Днем температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла.

В понедельник ночью ситуация мало изменится. Облачность останется значительной, но вероятность ясного неба увеличится. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Утром воздух охладится от 1 градуса холода до 3 градусов тепла.