2025.03.02 10:14

Синоптики прогнозируют неприятную погоду

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris
Pavasaris
ФОТО: Shutterstock

Сегодня, хотя северо-восточная часть антициклона находится над Литвой, движущийся на север от нашей страны циклон не позволит нам насладиться солнечной и весенней погодой. Будет много облаков, лишь в северо-западных районах они местами разойдутся и проглянет солнце.

Местами пройдут небольшие осадки, в основном на юго-востоке Литвы. В основном ожидается дождь или морось, в окрестностях столицы и Зарасай возможны мокрые снежинки. В утренние часы условия движения будут осложнены образованием во многих местах гололеда, а также ухудшением видимости. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Днем температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла.

В понедельник ночью ситуация мало изменится. Облачность останется значительной, но вероятность ясного неба увеличится. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Утром воздух охладится от 1 градуса холода до 3 градусов тепла.

В понедельник в небе над нашей страной увеличится количество плотных облаков. Местами ожидается небольшой дождь, морось. Будет дуть сильный западный и юго-западный ветер, во многих районах, преимущественно на западе, опасные порывы ветра составят 15–20 м/с. С западным потоком в страну поступит масса более теплого воздуха. Максимальная температура составит 2-7 градусов тепла.

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