Синоптики прогнозируют много снега и метели

По его словам, влияние этого циклона еще будет ощущаться в пятницу.

"Днем все еще будет облачно, но возможны прояснения. Во многих районах ожидаются кратковременные осадки: мокрый снег и снег. Ветер успокоится, скорость ветра составит 8–13 м/с.

В первой половине дня порывы ветра у моря будут достигать 15–18 м/с. В первой половине дня будет 1–6 градусов тепла, но вечером похолодает, ожидается гололед", – сказал синоптик.

По словам Сакалаускаса, в субботу также сохранится зимняя погода.

"На большей территории Литвы сохранятся небольшие осадки, в основном снег. Ночью и утром местами прогнозируют гололед. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказал Сакалаускас.

Зимней погода будет и в воскресенье.

"Во многих районах выпадет снег, местами возможен гололед. Ночью будет 3–8 градусов мороза, а днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", – сказал Delfi Сакалаускас.