2025.04.01 16:39

Синоптики прогнозируют кардинальные перемены: поднимется сильный ветер, пойдет снег

 
ru.DELFI.lt
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На одной части территории Литвы прошли дожди, на другой было тепло. По словам синоптика Эльвиры Латвенайте, так страну поделил атмосферный фронт. На большей части территории Литвы пока будет тепло, но в конце недели ждут кардинальные перемены.

По его словам, этот атмосферный фронт ночью ослабел, пришел антициклон Ноэми.

„Солнце почти везде разгонит облака, поэтому приятное тепло ждет жителей всей Литвы. Только у моря пока будет прохладнее, поскольку море еще холодное“, – сообщила Латвенайте.

„Но теплую и спокойную весеннюю сказку в пятницу изменит циклон, он принесет похолодание. Будет холодно и ветрено“, – предупредила она.

По словам Латвенайте, будет идти не только мокрый снег, но и снег.

„В выходные будет еще холоднее, похожей погода будет и в начале следующей недели“, – прогнозировала она.

В среду без осадков. Ночью будет от 0 до 4°C, днем 14-17°C, у моря 8-13°C.

В четверг без осадков. Начнет усиливаться ветер. Ночью 2-6°C, днем 15-20°C, у моря 8-13°C.

В пятницу без осадков. Поднимется ветер, днем порывы достигнут 15-17м/с. Ночью будет 2-4°C, днем на юге 10-15°C, на севере страны 6-9°C.

В субботу небольшие осадки, будет идти мокрый снег и снег. Будет ветрено. Ночью 1-3°C мороза, у моря от 0 до 2°C, днем всего 2-6°C, теплее будет на юге.

В воскресенье время от времени будет идти снег, больше осадков будет на востоке, у моря прогнозируют небольшой мокрый снег. Будет ветрено. Ночью будет 3-5°C мороза, днем всего от 0 до 4°C тепла.

В понедельник на востоке выпадет небольшой снег. Будет ветрено. Ночью 1-3°C мороза, днем 3-6°C тепла.

Во вторник время от времени прогнозируют небольшие осадки – мокрый снег со снегом, больше осадков будет на востоке. Будет ветрено. Ночью от 3 мороза до 2°C тепла, днем 4-8°C тепла.

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