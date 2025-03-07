Синоптики призывают насладиться теплом: вскоре опять выпадет снег

В ночь на субботу будет ясно, немного облаков появится разве что на севере страны. Без осадков. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла.
В субботу днем будет солнечно, небольшая облачность возможна лишь на севере страны. Без осадков. Днем будет 12-17 градусов, на западе страны 8-11 градусов.
В ночь на воскресенье облачность увеличится на севере страны, местами ожидается туман. В других районах будет ясно или малооблачно. Вероятность осадков невелика. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на севере 2-4 градуса тепла.
В воскресенье днем облачность и туманы рассеются, небо прояснится, в то же время с юга придет новая порция облаков. Осадков пока не ожидается. Днем будет 11-16 градусов тепла, на Куршской косе будет 8-10 градусов тепла.
В понедельник будет облачно с прояснениями, вероятность осадков будет невелика. Ночью ветер будет слабым. Температура 0-5 градусов тепла, а днем 11-16, на Куршской косе 8-10 градусов тепла.
Во вторник погода начнет меняться. Ночью будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается, будет 2-7 градусов тепла.
Днем будет облачно, местами пройдут дожди. Ветер усилится. Похолодает. Днем будет 8-13 градусов тепла, на западе местами всего 5-7 градусов, к вечеру повсюду будет меньше 10 градусов тепла.
По нынешним данным, в среду будет облачно с прояснениями, местами выпадет снег и мокрый снег. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем всего 2-7 градусов тепла.