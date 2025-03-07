Синоптики призывают насладиться теплом: вскоре опять выпадет снег

В ночь на субботу будет ясно, немного облаков появится разве что на севере страны. Без осадков. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла.

В субботу днем будет солнечно, небольшая облачность возможна лишь на севере страны. Без осадков. Днем будет 12-17 градусов, на западе страны 8-11 градусов.

В ночь на воскресенье облачность увеличится на севере страны, местами ожидается туман. В других районах будет ясно или малооблачно. Вероятность осадков невелика. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на севере 2-4 градуса тепла.