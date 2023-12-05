Синоптики предупреждают: ждет очень опасное явление

Во вторник днем над многими районами пройдут облака, возможны небольшие прояснения. Местами возможен небольшой снег. В первой половине дня кое-где прогнозируют туман, дождь при отрицательной температуре и гололед.

Днем будет 0-5 градусов мороза.

В ночь на среду вероятность осадков невелика. Ночью будет 5-10 градусов мороза, в некоторых районах 11-13 градусов мороза.

В среду днем также особых осадков не ожидается, у моря усилится ветер до 14 м/с. Днем будет 2-7 градусов мороза.