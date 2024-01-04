Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки прогнозируют сильный снег и метель

В субботу местами выпадет небольшой снег. Ветер будет ночью западным, днем северо-западным, скорость ветра 5–10 м/с. Ночью будет 11–16, местами 6–10, днем 4–9 градусов мороза, на северо-западе 10–14 градусов мороза.
В воскресенье без осадков. Ветер северный и северо-восточный, скоростью 4–9 м/с. Ночью будет 15–20, на северо-востоке 21–26, днем 10–15, местами 16–21 градус мороза.
В четверг после обеда дорожные службы сообщили о тяжелых условиях на дорогах Литвы. Из-за снега условия сложные по всей Литвы.
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