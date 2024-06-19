Синоптики предупреждают: стихия не уйдет из Литвы

„Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 19 июня на юге, востоке и в центральной части Литвы ожидается сильная буря, во многих районах ожидается шквал, ливень, град. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности вашего имущества“, - сказано в сообщении.

Согласно прогнозам, в среду над Литвой пройдет циклон с атмосферными фронтами. Будет облачно с прояснениями, время от времени будут идти сильные ливневые дожди. В большинстве районов прогнозируют грозы. На юге, востоке и в центральной части Литвы ожидается не только дождь, но и град. Местами градины будут достигать 5–6 см в диаметре. Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 21–26 м/с. На большей части страны будет 21–26 градусов, на северо-западе 17–20, а на юго-востоке до 27–30 градусов тепла.