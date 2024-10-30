2024.10.30 12:50

Синоптики предупреждают – приближается буря, ненастье начнется сегодня ночью

 
ru.DELFI.lt
Audros debesys
Audros debesys
ФОТО: Shutterstock

Перемены уже на подходе и, к сожалению, они не будут приятными. Синоптики предупреждают, что ветра, дождя и даже бури избежать не удастся. Водителей также предупреждают: условия движения могут быть опасными. Сегодня ночью ожидается сильный дождь, а в пятницу и субботу грозы, мокрый снег.

„Изменения, не очень приятные на подходе. В то время как антициклон по имени Юрген все еще дарит хорошую погоду большей части Европы, на северо-западе усиливается система штормовых циклонов. Одна из них, по имени Лидия, уже сегодня ночью пройдет сквозь северную Скандинавию, облака атмосферных фронтов дойдут до стран Балтии и Литвы, пройдут небольшие дожди, усилится ветер. Ночью в четверг и в начале дня до нас дойдет северная часть антициклона Юрген, будет спокойнее и суше.

Но уже вечером новый, еще более штормовой циклон двинется с запада, через Скандинавию, страны Балтии, приблизится к Литве. В пятницу пойдет обильный дождь, а к вечеру ветер подует значительно сильнее. В течение дня Литву можно разделить на более спокойную северную, северо-восточную и бурную западную и южную части. Но ненадолго“, — пишет Э. Латвенайте.

А на выходных будет еще хуже, предупреждают водителей синоптики.

„В субботу страны Балтии и Литва окажутся в еще в штормовой западной части этого циклона. С севера подует холодный воздух, сильный порывистый северо-западный ветер. Дождь перемешается с мокрым снегом, во время осадков ухудшится видимость, будет скользко, поэтому путешествующим следует быть очень осторожными. После несколько более спокойной, но холодной воскресной ночи, днем ​​снова обрушится новый штормовой циклон. Снова подует ветер, снова выпадут осадки, в основном дождь, лишь в северо-восточных и восточных районах еще может выпасть и мокрый снег. В начале следующей недели буря утихнет, но по-прежнему будет ветрено, особенно ночью, небольшое похолодание, температура может опуститься на нескольких градусов“, — пишет Э. Латвенайте.

Пятница, 1 ноября дождь, обильный в течение дня, вечером в северо-восточных районах может пойти мокрый снег. Ветер ночью западный, днем ​​- западный, северо-западный 9-14 м/с, порывами до 17-20 м/с, на побережье порывы до 21-25 м/с. Ночью 5-8°С, на побережье 9-11°С, днем ​​9-14°С.

Суббота, 2 ноября кратковременные смешанные осадки, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывами до 16-21 м/с, на побережье ночью до 25 м/с. Ночью - плюс 1-4°С, на побережье плюс 5-7°С, днем ​​плюс 4-7°С.

Воскресенье, 3 ноября осадки кратковременные, ночью преобладает снег. Ночью гололед. Ветер ночью западный, северо-западный, днем ​​западный, юго-западный 7-12 м/с, порывами 15-17 м/с. Ночью минус 2 плюс 2°С, на побережье плюс 3-5°С, днем ​​плюс 4-7°С.

В понедельник, 4 ноября, ночью небольшие осадки, днем ​​существенных осадков нет. Ночью гололед. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывами до 15-17 м/с. Ночью минус 3 плюс 1°С, днем ​​плюс 3-8°С.

Вторник, 5 ноября без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Ночью - 0 плюс 3°С, днем - ​​плюс 6-11°С.

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