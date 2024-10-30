Синоптики предупреждают – приближается буря, ненастье начнется сегодня ночью

А на выходных будет еще хуже, предупреждают водителей синоптики.



„В субботу страны Балтии и Литва окажутся в еще в штормовой западной части этого циклона. С севера подует холодный воздух, сильный порывистый северо-западный ветер. Дождь перемешается с мокрым снегом, во время осадков ухудшится видимость, будет скользко, поэтому путешествующим следует быть очень осторожными. После несколько более спокойной, но холодной воскресной ночи, днем ​​снова обрушится новый штормовой циклон. Снова подует ветер, снова выпадут осадки, в основном дождь, лишь в северо-восточных и восточных районах еще может выпасть и мокрый снег. В начале следующей недели буря утихнет, но по-прежнему будет ветрено, особенно ночью, небольшое похолодание, температура может опуститься на нескольких градусов“, — пишет Э. Латвенайте.