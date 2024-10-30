Синоптики предупреждают – приближается буря, ненастье начнется сегодня ночью

„Изменения, не очень приятные на подходе. В то время как антициклон по имени Юрген все еще дарит хорошую погоду большей части Европы, на северо-западе усиливается система штормовых циклонов. Одна из них, по имени Лидия, уже сегодня ночью пройдет сквозь северную Скандинавию, облака атмосферных фронтов дойдут до стран Балтии и Литвы, пройдут небольшие дожди, усилится ветер. Ночью в четверг и в начале дня до нас дойдет северная часть антициклона Юрген, будет спокойнее и суше.
Но уже вечером новый, еще более штормовой циклон двинется с запада, через Скандинавию, страны Балтии, приблизится к Литве. В пятницу пойдет обильный дождь, а к вечеру ветер подует значительно сильнее. В течение дня Литву можно разделить на более спокойную северную, северо-восточную и бурную западную и южную части. Но ненадолго“, — пишет Э. Латвенайте.
А на выходных будет еще хуже, предупреждают водителей синоптики.
„В субботу страны Балтии и Литва окажутся в еще в штормовой западной части этого циклона. С севера подует холодный воздух, сильный порывистый северо-западный ветер. Дождь перемешается с мокрым снегом, во время осадков ухудшится видимость, будет скользко, поэтому путешествующим следует быть очень осторожными. После несколько более спокойной, но холодной воскресной ночи, днем снова обрушится новый штормовой циклон. Снова подует ветер, снова выпадут осадки, в основном дождь, лишь в северо-восточных и восточных районах еще может выпасть и мокрый снег. В начале следующей недели буря утихнет, но по-прежнему будет ветрено, особенно ночью, небольшое похолодание, температура может опуститься на нескольких градусов“, — пишет Э. Латвенайте.