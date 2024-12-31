Синоптики предупреждают – праздничная ночь и день будут экстремальными

У моря сильный ветер буквально валит с ног.
„Волны бьются о волнорез, меня обрызгало водой, но нестрашно, высохну. Главное - красиво, море сегодня фантастическое“, – сказала одна женщина.
Некоторые намеренно едут к морю в такую погоду. Люди едут полюбоваться стихией.
„Мне нужен такой ветер. Насквозь продувает голову. Думаю, хорошо и даже необходимо погулять в такую погоду. А тут еще Новый год на пороге, почему бы и нет“, – сказала другая женщина.
Больше всего удивления вызывают любители кайтбординга.
„Я посмотрела и думаю – смелые парни. Наверное, хорошо умеют все это делать. Восхищаюсь“, – сказала собеседница.
Любители кайтбординга говорят, что сейчас их время, они стараются „ловить ветер“.
„Сейчас высота волн около 4 м. Ветер хороший, поднимает на 15 м в высоту, класс. Учитесь и вы“, – сказал Игнас Сабайтис.
По словам любителей кайтбординга, не каждый год перед новым годом удается достать кайт.
Из-за отбойного течения не работает Старая переправа.
„Мы с Богом договор не заключали, все зависит от погодных условий. Если ветер дует с моря – получается отбойное течение, мы не можем рисковать“, – сказала кассир переправы Ируте Ясинскене, заметив, что людей на Новую переправу возят автобусы.
Синоптики сообщают, что сильный ветер и дождь не уйдут. Наоборот, осадков будет больше, ветер усилится. У моря ветер будет дуть и со скоростью 28 м/с.
В начале ночи 1 января сильные дожди будут идти на западе и на северо-западе страны. После полуночи ожидаются обильные смешанные осадки, а утром - снег и мокрый снег, только на западе будет идти мокрый снег с дождем. В среду днем время от времени ожидаются осадки, в основном дождь, на северо-востоке и востоке будет идти дождь и мокрый снег. Ожидается сильный ветер. Ночью от -1 до 2°C, холоднее будет на северо-востоке страны, там возможен гололед, на взморье будет 3-5°C, днем 2-6°C, прохладнее будет на северо-востоке и на востоке страны, у моря до 7°C тепла.