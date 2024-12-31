Синоптики предупреждают – праздничная ночь и день будут экстремальными

„Мы с Богом договор не заключали, все зависит от погодных условий. Если ветер дует с моря – получается отбойное течение, мы не можем рисковать“, – сказала кассир переправы Ируте Ясинскене, заметив, что людей на Новую переправу возят автобусы.

В начале ночи 1 января сильные дожди будут идти на западе и на северо-западе страны. После полуночи ожидаются обильные смешанные осадки, а утром - снег и мокрый снег, только на западе будет идти мокрый снег с дождем. В среду днем время от времени ожидаются осадки, в основном дождь, на северо-востоке и востоке будет идти дождь и мокрый снег. Ожидается сильный ветер. Ночью от -1 до 2°C, холоднее будет на северо-востоке страны, там возможен гололед, на взморье будет 3-5°C, днем 2-6°C, прохладнее будет на северо-востоке и на востоке страны, у моря до 7°C тепла.